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Михаил Подоляк: «Интересно, как видят свой национальный интерес страны Европы, которые ценностно солидаризируются с Украиной, а на деле часто наращивают экспорт в рф через посредников»

15:39, 9 октября 2024
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что «овцы играют в волчьей команде».
Михаил Подоляк: «Интересно, как видят свой национальный интерес страны Европы, которые ценностно солидаризируются с Украиной, а на деле часто наращивают экспорт в рф через посредников»
Источник фото: fakty.com.ua
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Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк продемонстрировал данные о наращивании экспорта в рф через различных посредников со стороны партнеров Украины.

«Понятно, что у государств нет абстрактных друзей – только национальные интересы. Яркой иллюстрацией этой простой максимы являются показатели торговли членов ЕС со странами Закавказья и Средней Азии. С 2022 года европейский экспорт в этом направлении вырос на сотни процентов. Питает этот странный расцвет прежде всего… украинская трагедия: на те же сотни процентов взлетел импорт из стран-соседей в россию. Так примитивно и откровенно агрессор обходит торговые санкции, затягивая к себе не только бытовые товары, но инструменты и компоненты для производства вооружения. Это уже банальная истина.

К экономической выгоде, которую получает россия, добавляется и политическая. Из-за большого параллельного импорта подсанкционных товаров Кремль формирует вокруг себя буферную зону из сателлитов, тесно связанных с ним высокомаржинальной торговлей, а потому непосредственно заинтересованных в «неокончании войны против Украины». Овцы играют в волчьей команде. Государства, которые завтра с высокой вероятностью станут следующими жертвами стремления россиян к расширению границ сегодня помогают империи выстоять под внешним давлением.

Интересно, как видят свой национальный интерес страны Европы, которые ценностно солидаризируются с Украиной, а на деле часто наращивают экспорт в россию через различных посредников. Беспрецедентными называют торговые санкции, введенные против агрессора после начала войны. К сожалению, так же беспрецедентны усилия бизнеса – часто при содействии власти во многих странах – призванные превратить эти санкции в пустую формальность. Так в чем же смысл этой игры? – отметил Михаил Подоляк.

В свою очередь руководитель Офиса Президента Андрей Ермак 9 октября отметил, что «в боеприпасах, которые находятся на этих складах и летят по Украине, есть западные компоненты».

«Разрешение на удары западным оружием вглубь россии позволило бы значительно быстрее выбить составы армии рф, которые мы и так выбиваем собственными силами.

Это спасло бы больше жизней и гораздо быстрее прекратило бы террор, лишив россиян запасов БК. Между тем, в боеприпасах, которые находятся на этих складах и летят по Украине, есть западные компоненты» - написал Андрей Ермак.

Автор: Наталя Мамченко

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