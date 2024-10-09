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Хозяйственный суд Киева применил к двум адвокатам меры процессуального принуждения в виде штрафа — детали дела

19:40, 9 октября 2024
Двум адвокатам назначен штраф за совершение действий, которые признаны злоупотреблением процессуальными правами.
Хозяйственный суд Киева применил к двум адвокатам меры процессуального принуждения в виде штрафа — детали дела
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Хозяйственный суд города Киева сообщает о наложении штрафа на двух адвокатов за совершение действий, которые признаны злоупотреблением процессуальными правами.

Один адвокат с 30 сентября по 4 октября последовательно подавал от имени разных клиентов 4 тождественных заявления об обеспечении иска (всего подано шесть таких заявлений) с последующим их отзывом.

Такие действия продолжались, несмотря на отказ судом по существу в удовлетворении такого заявления, и признаны судом попыткой манипулировать автоматизированной системой.

Второй адвокат с целью недопущения решения судом вопроса по указанным заявлениям, через несколько часов после регистрации заявлений, подавал заявления об отводе судей.

Суд признал, что целью заявлений об отводе было недопущение решения судом вопроса об обеспечении до 5 октября 2024 года (дело № 910/12143/24).

Хозяйственный суд города Киева напоминает, что синхронная подача однотипных заявлений как одним лицом, так и от имени разных лиц может признаваться злоупотреблением процессуальными правами, с привлечением виновных к ответственности в виде штрафа.

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