Минобороны кодифицировало 175 новых образцов автотранспорта для ВСУ

76 новых автотранспортных средств для ВСУ – украинского производства.

Источник фото: Минобороны

В течение 9 месяцев 2024 года Министерство обороны кодифицировало и позволило для использования 175 образцов автотранспорта в Силах обороны, из которых 76 - отечественного производства. Об этом сообщили в Минобороны.

Начальник Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники полковник Владимир Рочняк отметил, что речь идет не только о тактических боевых машинах или пикапах, а о широком спектре техники, необходимой для Сил обороны.

Среди кодифицированных образцов есть современные электрические и бензиновые мотоциклы, квадроциклы, гексоциклы, амфибии, пикапы, автоцистерны, экскаваторы-погрузчики, техническая помощь и другие транспортные средства. Более половины из 175 новых образцов были кодифицированы в третьем квартале.

Среди отечественных новинок - бесшумный электромотоцикл Atom Military, шестиколесные гексоциклы Polaris, амфибия «ТАХА» и десятиколесный автомобиль «ТАХА 3400». Из иностранных образцов, которые в этом году допущены к эксплуатации, - грузовики MAN, IVECO, SCANIA, тягачи VOLVO, DAF и пикапы PEUGEOT LANDTREK, TOYOTA HILUX, MITSUBISHI L200.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.