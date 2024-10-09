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Минобороны кодифицировало 175 новых образцов автотранспорта для ВСУ

18:28, 9 октября 2024
76 новых автотранспортных средств для ВСУ – украинского производства.
Минобороны кодифицировало 175 новых образцов автотранспорта для ВСУ
Источник фото: Минобороны
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В течение 9 месяцев 2024 года Министерство обороны кодифицировало и позволило для использования 175 образцов автотранспорта в Силах обороны, из которых 76 - отечественного производства. Об этом сообщили в Минобороны.

Начальник Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники полковник Владимир Рочняк отметил, что речь идет не только о тактических боевых машинах или пикапах, а о широком спектре техники, необходимой для Сил обороны.

Среди кодифицированных образцов есть современные электрические и бензиновые мотоциклы, квадроциклы, гексоциклы, амфибии, пикапы, автоцистерны, экскаваторы-погрузчики, техническая помощь и другие транспортные средства. Более половины из 175 новых образцов были кодифицированы в третьем квартале.

Среди отечественных новинок - бесшумный электромотоцикл Atom Military, шестиколесные гексоциклы Polaris, амфибия «ТАХА» и десятиколесный автомобиль «ТАХА 3400». Из иностранных образцов, которые в этом году допущены к эксплуатации, - грузовики MAN, IVECO, SCANIA, тягачи VOLVO, DAF и пикапы PEUGEOT LANDTREK, TOYOTA HILUX, MITSUBISHI L200.

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ВСУ Минобороны

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