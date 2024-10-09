Міноборони кодифікувало 175 нових зразків автотранспорту для ЗСУ

76 нових автотранспортних засобів для ЗСУ – українського виробництва.

Джерело фото: Міноборони

Протягом 9 місяців 2024 року Міністерство оборони кодифікувало та дозволило для використання 175 зразків автотранспорту у Силах оборони, з яких 76 — вітчизняного виробництва. Про це повідомили в Міноборони.

Начальник Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки полковник Володимир Рочняк зазначив, що йдеться не лише про тактичні бойові машини чи пікапи, а про широкий спектр техніки, необхідної для Сил оборони.

Серед кодифікованих зразків є сучасні електричні та бензинові мотоцикли, квадроцикли, гексоцикли, амфібії, пікапи, автоцистерни, екскаватори-навантажувачі, технічна допомога та інші транспортні засоби. Більше половини з 175 нових зразків були кодифіковані в третьому кварталі.

Серед вітчизняних новинок — безшумний електромотоцикл Atom Military, шестиколісні гексоцикли Polaris, амфібія «ТАХА» та десятиколісний автомобіль «ТАХА 3400». Із іноземних зразків, які цьогоріч допущені до експлуатації, — вантажівки MAN, IVECO, SCANIA, тягачі VOLVO, DAF та пікапи PEUGEOT LANDTREK, TOYOTA HILUX, MITSUBISHI L200.

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