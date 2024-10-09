Україна розраховує на мирний саміт до кінця року і хоче, щоб рф взяла в ньому участь, — посол України в Туреччині

Посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив про плани провести Саміт миру за участю рф, але без прямих двосторонніх переговорів із москвою.

Україна планує провести Саміт миру до кінця цього року і хоче, щоб у заході взяла участь росія. Про це заявив посол України у Туреччині Василь Боднар, передає Reuters.

За його словами, найважливішою метою Саміту має стати досягнення справедливого миру для України.

"Зараз ми бачимо наступне: міжнародне співтовариство разом з Україною сяде і складе список кроків, які можна зробити для досягнення справедливого світу в Україні, і вони обговорять, які вимоги пред'явити рф на основі цього списку", - сказав Боднар.

За словами дипломата, це не буде пряма двостороння зустріч України та рф. Швидше за все, це буде у форматі, де також будуть залучені треті сторони та переговори відбуватимуться через треті сторони.

Раніше Володимир Зеленський зазначав, що представники рф мають бути присутніми на другому Саміті миру.

Радниця очільника Офісу Президента Дарія Зарівна повідомила, що рішення щодо дати другого Саміту миру буде ухвалено після завершення тематичних конференцій.

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