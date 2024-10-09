Після закінчення конкурсу до Антикорупційного суду очікується ще один конкурс у першу інстанцію суду

Новий конкурс стане можливим у разі, якщо судді першої інстанції ВАКС зможуть стати суддями Апеляційної палати.

У Комітеті Верховної Ради з питань правової політики розповіли, чому строк роботи Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ) вирішено продовжити на 18 місяців, тобто до квітня 2026 року.

Нагадаємо, що попередня редакція законопроекту № 11426 передбачала продовження строку діяльності ГРМЕ лише до 1 листопада 2025 року, тобто на 1 рік з дня припинення визначеного у 2018 році законом «Про Вищий антикорупційний суд» строку повноважень ГРМЕ.

Як повідомив 1 жовтня під час засідання Комітету з питань правової політики голова Комітету Денис Маслов, необхідність продовження строків повноважень ГРМЕ обумовлена перш за все тим, що після закінчення оголошеного ще у листопаді 2023 року конкурсу на 25 вакантних посад суддів ВАКС та АП ВАКС, може виникнути необхідність проведення ще одного конкурсу.

Справа в тому, що як повідомляла «Судово-юридична газета», у конкурсі на десять вакантних посад суддів Апеляційної палати ВАКС беруть участь одразу 11 суддів ВАКС. Через це може виникнути ситуація, коли частина суддів першої інстанції Антикорупційного суду стане суддями його Апеляційної палати. Відповідно, у ВАКС знову виникне певна кількість вакантних посад суддів.

Як у свою чергу зазначили заступник голови ВККС Олексій Омельян та член Комісії Руслан Сидорович, розмови про майбутній конкурс на посади суддів першої інстанції ВАКС, а також про його конкретні строки, поки що носять виключно гіпотетичний характер, адже наразі невідомо скільки взагалі діючих суддів Антикорупційного суду стануть суддями АП ВАКС.

Однак і виключати можливість того, що суддями АП ВАКС стане чимала кількість суддів першої інстанції ВАКС, не варто.

Нагадаємо, що 8 жовтня 2024 року Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроект № 11426, яким продовжуються строки повноважень ГРМЕ до 2026 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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