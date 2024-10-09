Пілот турецької авіакомпанії помер під час рейсу до Стамбула

59-річний капітан Turkish Airlines помер під час рейсу з Сіетл до Стамбула.

Джерело фото: TAP Air Portugal

Пілот авіакомпанії Turkish Airlines помер під час рейсу з Сіетла до Стамбула в середу, 9 жовтня. Про це повідомляє Bloomberg.

59-річний капітан літака Ілчехін Пехліван знепритомнів вже після вильоту з американського Сіетла. Незважаючи на надану медичну допомогу, його стан не покращився, і екіпаж ухвалив рішення про аварійну посадку в Нью-Йорку. На жаль, чоловік помер ще до приземлення.

Пехліван працював у Turkish Airlines з 2007 року, і його останній плановий медичний огляд відбувся в березні, під час якого не було виявлено жодних проблем, які могли б завадити виконанню його обов'язків.

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