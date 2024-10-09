Пилот турецкой авиакомпании умер во время рейса в Стамбул

59-летний капитан Turkish Airlines скончался во время рейса из Сиэтла в Стамбул.

Источник фото: TAP Air Portugal

Пилот авиакомпании Turkish Airlines умер во время рейса из Сиэтла в Стамбул в среду, 9 октября. Об этом сообщает Bloomberg.

59-летний капитан самолета Илчехин Пехливан потерял сознание уже после вылета из американского Сиэтла. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, его состояние не улучшилось, и экипаж принял решение об аварийной посадке в Нью-Йорке. К сожалению, мужчина умер еще до приземления.

Пехливан работал в Turkish Airlines с 2007 года, и его последний плановый медицинский осмотр состоялся в марте, во время которого не было обнаружено никаких проблем, которые могли бы помешать выполнению его обязанностей.

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