После окончания конкурса в Антикоррупционный суд ожидается еще один конкурс в первую инстанцию суда

Новый конкурс станет возможным, если судьи первой инстанции ВАКС смогут стать судьями Апелляционной палаты.

В Комитете Верховной Рады по вопросам правовой политики рассказали, почему срок полномочий Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ) решено продлить на 18 месяцев, то есть до апреля 2026 года.

Напомним, что предыдущая редакция законопроекта № 11426 предусматривала продление срока деятельности ОСМЭ только до 1 ноября 2025 года, то есть на 1 год со дня прекращения определенного в 2018 году Законом «О Высшем антикоррупционном суде» срока полномочий ОСМЭ.

Как сообщил 1 октября во время заседания Комитета по вопросам правовой политики председатель Комитета Денис Маслов, необходимость продления сроков полномочий ОСМЭ обусловлена, ​​прежде всего, тем, что после окончания объявленного еще в ноябре 2023 года конкурса на 25 вакантных должностей судей ВАКС и АП ВАКС может возникнуть необходимость проведения еще одного конкурса.

Дело в том, что, как сообщала «Судебно-юридическая газета», в конкурсе на десять вакантных должностей судей Апелляционной палаты ВАКС принимают участие сразу 11 судей ВАКС. Поэтому может возникнуть ситуация, когда часть судей первой инстанции Антикоррупционного суда, станут судьями его Апелляционной палаты. Соответственно, в ВАКС снова возникнет определенное количество вакантных должностей судей.

Как в свою очередь отметили заместитель председателя ВККС Алексей Омельян и член Комиссии Руслан Сидорович, разговоры о предстоящем конкурсе на должности судей первой инстанции ВАКС, а также об его конкретных сроках, пока что носят исключительно гипотетический характер, ведь пока что неизвестно сколько вообще действующих судей Антикоррупционного суда станут судьями АП ВАКС.

Однако и исключать возможности того, что судьями АП ВАКС станет немало судей первой инстанции ВАКС, не стоит.

Напомним, что 8 октября 2024 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №11426, которым продлеваются сроки полномочий ОСМЭ до 2026 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

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