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Повноваження Громадської ради міжнародних експертів продовжать до листопада 2025 року

08:00, 23 липня 2024
Після листопада 2025 року повноваження ГРМЕ перейдуть до Громадської ради доброчесності.
Повноваження Громадської ради міжнародних експертів продовжать до листопада 2025 року
Джерело фото — ВККС
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Повноваження Громадської ради міжнародних експертів, яка задіяна у відборі суддів Вищого антикорупційного суду та ймовірно буде задіяна у відборі суддів Вищого адміністративного суду, запропоновано продовжити до 1 листопада 2025 року.

Як стало відомо «Судово-юридичній газеті», відповідна пропозиція міститься у законопроекті № 11426 від 22 липня 2024 року, ініціаторами якого є група народних депутатів Комітету Верховної Ради з питань правової політики на чолі з головою Комітету Денисом Масловим.

Законопроект № 11426 також передбачає, що після 1 листопада 2025 року, повноваження ГРМЕ перейдуть до Громадської ради доброчесності (ГРД).

Перехід повноважень від ГРМЕ до ГРД може статися навіть раніше, у разі якщо ГРМЕ закінчить конкурс до ВАКС та АП ВАКС до 1 листопада 2025 року.

Таким чином, саме ГРД з 2025 року буде залучена до відбору суддів Вищого антикорупційного суду та АП ВАКС.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», після оголошення ВККС 23 листопада 2023 року конкурсу на 25 вакантних посад суддів ВАКС та АП ВАКС, з’ясувалося, що через низку причин провести зазначений конкурс швидко не вдасться.

Разом з тим, з’ясувалося, що визначені законом «Про Вищий антикорупційний суд», повноваження Громадської ради міжнародних експертів спливають вже у листопаді 2024 року.

Через це виникла загроза, що ВККС може не встигнути вчасно завершити конкурс, адже кандидати на посади суддів ВАКС та АП ВАКС досі не склали навіть кваліфікаційний іспит.

Крім того, у червні виявилося, що ГРМЕ планують також залучити до відбору суддів Вищого адміністративного суду та його Апеляційної палати. Однак через те, що законопроект про створення ВАС та АП ВАС досі залишається лише у стадії проекту, не зрозуміло, коли саме відбудеться конкурс у зазначений суд.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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