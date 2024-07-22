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У 10 класах всі учні вивчатимуть озброєння та військову техніку, — Міносвіти

20:57, 22 липня 2024
Програма буде однаковою для всіх учнів незалежно від статі.
У 10 класах всі учні вивчатимуть озброєння та військову техніку, — Міносвіти
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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У 10 класі учні вивчатимуть основи національної безпеки та оборони України, знайомитимуться із принципами управління та планування, вивчатимуть озброєння та військову техніку Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

Вказується, що оновлений проєкт предмета «Захист України», який відображає реалії та виклики, з якими стикається Україна. Програма буде однаковою для всіх учнів незалежно від статі.

«Сьогодні наше завдання – підготувати молодь до викликів сучасного світу, який стрімко змінюється. Ми прагнемо розвивати в підлітків критичне мислення, вміння адаптуватися та реагувати. Оновлення програми предмета «Захист України» спрямовано на формування важливих життєвих навичок: від надання першої допомоги до розуміння сучасних технологій. Ми надаємо особливу увагу розвитку громадянської свідомості та системи цінностей, які допоможуть нашим дітям стати відповідальними членами суспільства. Цей предмет про можливості. Про те, як бути готовим до різних життєвих ситуацій, допомагати собі та іншим, як бути активним громадянином своєї країни», – зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Так, у 10 класі учні вивчатимуть основи національної безпеки та оборони України, знайомитимуться із принципами управління та планування, вивчатимуть озброєння та військову техніку. Значну увагу надають практичним навичкам: орієнтуванню на місцевості, основам інженерної фортифікації, стрілецькій підготовці.

Програма 11 класу фокусується на розвитку військових технологій, особливостях інформаційної безпеки, поглибленні знань з домедичної допомоги. Важливим аспектом є вивчення методів захисту цивільного населення в кризових умовах, можливостей і способів оборони України.

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