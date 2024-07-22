В 10 классах все ученики будут изучать вооружение и военную технику, — Минобразования

Программа будет одинаковой для всех учащихся независимо от пола.

Иллюстративное фото из открытых источников

В 10 классе учащиеся будут изучать основы национальной безопасности и обороны Украины, будут знакомиться с принципами управления и планирования, будут изучать вооружение и военную технику. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Указывается, что обновленный проект предмета «Защита Украины», отражающий реалии и вызовы, с которыми сталкивается Украина. Программа будет одинаковой для всех учащихся независимо от пола.

«Сегодня наша задача – подготовить молодежь к вызовам современного, стремительно меняющегося мира. Мы стремимся развивать у подростков критическое мышление, умение адаптироваться и реагировать. Обновление программы предмета «Защита Украины» направлено на формирование важных жизненных навыков: от первой помощи до понимания современных технологий. Мы уделяем особое внимание развитию гражданского сознания и системы ценностей, которые помогут нашим детям стать ответственными членами общества. Этот предмет о возможностях. О том, как быть готовым к разным жизненным ситуациям, помогать себе и другим, как быть активным гражданином своей страны», – отметил министр образования и науки Оксен Лисовой.

Так, в 10 классе учащиеся будут изучать основы национальной безопасности и обороны Украины, знакомиться с принципами управления и планирования, изучать вооружение и военную технику. Значительное внимание уделяется практическим навыкам: ориентированию на местности, основам инженерной фортификации, стрелковой подготовке.

Программа 11 класса фокусируется на развитии военных технологий, особенностях информационной безопасности, углублении знаний по медицинской помощи. Важным аспектом является изучение методов защиты гражданского населения в условиях кризиса, возможностей и способов обороны Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.