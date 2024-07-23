Полномочия Общественного совета международных экспертов продлят до ноября 2025 года

После ноября 2025 года полномочия ОСМЭ перейдут к Общественному совету добропорядочности.

Источник фото - ВККС

Полномочия Общественного совета международных экспертов (ГРМЕ, ОСМЭ), задействованного в отборе судей Высшего антикоррупционного суда и который предположительно будет задействован в отборе судей Высшего административного суда, предложено продлить до 1 ноября 2025 года.

Как стало известно «Судебно-юридической газете», соответствующее предложение содержится в законопроекте №11426 от 22 июля 2024 года, инициаторами которого является группа народных депутатов Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики во главе с председателем Комитета Денисом Масловым.

Законопроект № 11426 также предусматривает, что после 1 ноября 2025 года полномочия ГРМЭ перейдут к Общественному совету добропорядочности (ГРД, ОСД).

Переход полномочий от ОСМЭ к ОСД может произойти даже раньше, если ОСМЭ закончит конкурс в ВАКС и АП ВАКС до 1 ноября 2025 года.

Таким образом, именно ОСД с 2025 года будет привлечен к отбору судей Высшего антикоррупционного суда и АП ВАКС.

Напомним, как сообщала «Судебно-юридическая газета», после объявления ВККС 23 ноября 2023 года конкурса на 25 вакантных должностей судей ВАКС и АП ВАКС, выяснилось, что по ряду причин провести указанный конкурс быстро не удастся.

Вместе с тем, выяснилось, что определенные законом «О Высшем антикоррупционном суде» полномочия Общественного совета международных экспертов истекают уже в ноябре 2024 года.

Поэтому возникла угроза, что ВККС может не успеть вовремя завершить конкурс, ведь кандидаты на должности судей ВАКС и АП ВАКС до сих пор не сдали даже квалификационный экзамен.

Кроме того, в июне выяснилось, что ОСМЭ планируют также привлечь к отбору судей Высшего административного суда и его Апелляционной палаты. Однако из-за того, что законопроект о создании ВАС и АП ВАС до сих пор остается только в стадии проекта, непонятно, когда состоится конкурс в указанный суд.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.