Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Полномочия Общественного совета международных экспертов продлят до ноября 2025 года

08:00, 23 июля 2024
После ноября 2025 года полномочия ОСМЭ перейдут к Общественному совету добропорядочности.
Полномочия Общественного совета международных экспертов продлят до ноября 2025 года
Источник фото - ВККС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полномочия Общественного совета международных экспертов (ГРМЕ, ОСМЭ), задействованного в отборе судей Высшего антикоррупционного суда и который предположительно будет задействован в отборе судей Высшего административного суда, предложено продлить до 1 ноября 2025 года.

Как стало известно «Судебно-юридической газете», соответствующее предложение содержится в законопроекте №11426 от 22 июля 2024 года, инициаторами которого является группа народных депутатов Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики во главе с председателем Комитета Денисом Масловым.

Законопроект № 11426 также предусматривает, что после 1 ноября 2025 года полномочия ГРМЭ перейдут к Общественному совету добропорядочности (ГРД, ОСД).

Переход полномочий от ОСМЭ к ОСД может произойти даже раньше, если ОСМЭ закончит конкурс в ВАКС и АП ВАКС до 1 ноября 2025 года.

Таким образом, именно ОСД с 2025 года будет привлечен к отбору судей Высшего антикоррупционного суда и АП ВАКС.

Напомним, как сообщала «Судебно-юридическая газета», после объявления ВККС 23 ноября 2023 года конкурса на 25 вакантных должностей судей ВАКС и АП ВАКС, выяснилось, что по ряду причин провести указанный конкурс быстро не удастся.

Вместе с тем, выяснилось, что определенные законом «О Высшем антикоррупционном суде» полномочия Общественного совета международных экспертов истекают уже в ноябре 2024 года.

Поэтому возникла угроза, что ВККС может не успеть вовремя завершить конкурс, ведь кандидаты на должности судей ВАКС и АП ВАКС до сих пор не сдали даже квалификационный экзамен.

Кроме того, в июне выяснилось, что ОСМЭ планируют также привлечь к отбору судей Высшего административного суда и его Апелляционной палаты. Однако из-за того, что законопроект о создании ВАС и АП ВАС до сих пор остается только в стадии проекта, непонятно, когда состоится конкурс в указанный суд.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Может ли прокурор сообщать о завершении досудебного расследования через курьерскую службу, которой нет в Едином госреестре операторов почтовой связи – позиция Верховного Суда

Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что по данным Единого государственного реестра операторов почтовой связи, организация курьерской связи «ТВИН-ДМ» не является полномочным оператором по предоставлению услуг почтовой связи, но Верховный Суд отменил их решение.

Верховный Суд объяснил, может ли суд проводить судебное разбирательство уголовного дела без адвокатов

Осуществление судебного разбирательства в отсутствии защитников – позиция Верховного Суда.

Полномочия Общественного совета международных экспертов продлят до ноября 2025 года

После ноября 2025 года полномочия ОСМЭ перейдут к Общественному совету добропорядочности.

Верховный Суд обязал Президента рассмотреть представление ВСП о назначении кандидата на должность судьи Печерского райсуда Киева

Кандидат просила признать противоправным бездействие по поводу ее неназначения на должность судьи Печерского райсуда Киева в предусмотренный законом срок.

Как будет проходить квалификационный экзамен во время конкурсов на должности судей: тестирование на когнитивные способности и знание истории украинской государственности

Квалификационный экзамен можно сдать удачно только в том случае, если удастся набрать достаточное количество баллов за когнитивные способности и за историю украинской государственности.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Боровков
    Дмитро Боровков
    заступник голови Залізничного районного суду м. Львова