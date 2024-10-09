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Украина рассчитывает на мирный саммит до конца года и хочет, чтобы рф приняла в нем участие, — посол Украины в Турции

15:29, 9 октября 2024
Посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил о планах провести Саммит мира с участием рф, но без прямых двусторонних переговоров с москвой.
Украина рассчитывает на мирный саммит до конца года и хочет, чтобы рф приняла в нем участие, — посол Украины в Турции
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Украина планирует провести Саммит мира к концу этого года и хочет, чтобы в мероприятии приняла участие рф. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, передает Reuters.

По его словам, важнейшей целью Саммита должно стать достижение справедливого мира для Украины. 

«Сейчас мы видим следующее: международное сообщество вместе с Украиной сядет и составит список шагов, которые можно предпринять для достижения справедливого мира в Украине, и они обсудят, какие требования предъявить рф на основе этого списка», — сказал Боднар.

По словам дипломата, это не будет прямая двусторонняя встреча Украины и рф. Скорее всего, это будет в формате, где также будут привлечены третьи стороны и переговоры будут проходить через третьи стороны.

Напомним, что советница главы Офиса Президента Дария Заривна сообщила, что решение о дате второго Саммита мира будет принято после завершения тематических конференций. 

Ранее Владимир Зеленский отмечал, что представители рф должны присутствовать на втором Саммите мира.

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