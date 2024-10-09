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Господарський суд Києва застосував до двох адвокатів заходи процесуального примусу у вигляді штрафу — деталі справи

19:40, 9 жовтня 2024
Двом адвокатам призначили штраф за вчинення дій, які визнані зловживанням процесуальними правами.
Господарський суд Києва застосував до двох адвокатів заходи процесуального примусу у вигляді штрафу — деталі справи
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Господарський суд міста Києва повідомляє про накладення штрафу на двох адвокатів за вчинення дій, які визнані зловживанням процесуальними правами.

Один адвокат з 30 вересня по 4 жовтня послідовно подавав від імені різних клієнтів 4 тотожні заяви про забезпечення позову (всього подано шість таких заяв) із наступним їх відкликанням.

Такі дії продовжувалися, незважаючи на відмову судом по суті у задоволенні такої заяви, і визнані судом спробою маніпулювати автоматизованою системою.

Другий адвокат з метою недопущення вирішення судом питання щодо вказаних заяв, через декілька годин після реєстрації заяв, подавав заяви про відвід суддів.

Судом визнано, що метою заяв про відвід було недопущення вирішення судом питання про забезпечення до 5 жовтня 2024 року (справа № 910/12143/24).

Господарський суд міста Києва нагадує, що синхронна подача однотипних заяв як однією особою, так і від імені різних осіб, можуть визнаватися зловживанням процесуальними правами, із притягненням винних осіб до відповідальності у вигляді штрафу.

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