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Михайло Подоляк: «Цікаво, як бачать свій національний інтерес країни Європи, що ціннісно солідаризуються з Україною, а на ділі часто нарощують експорт до рф через посередників»

15:39, 9 жовтня 2024
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що «вівці грають у вовчій команді».
Михайло Подоляк: «Цікаво, як бачать свій національний інтерес країни Європи, що ціннісно солідаризуються з Україною, а на ділі часто нарощують експорт до рф через посередників»
Джерело фото: fakty.com.ua
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Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк продемонстрував дані щодо нарощування експорту до рф через різноманітних посередників з боку партнерів України.

«Зрозуміло, що в держав немає абстрактних друзів – лише національні інтереси. Яскравою ілюстрацією цієї простої максими є показники торгівлі членів ЄС із країнами Закавказзя та Середньої Азії. З 2022 року європейський експорт у цьому напрямку зріс на сотні відсотків. Живить цей дивний розквіт передусім… українська трагедія: на ті ж сотні відсотків злетів імпорт із країн-сусідів до Рф. Так примітивно й відверто агресор обходить торговельні санкції, затягуючи до себе не лише побутові товари, але й інструменти та компоненти для виробництва озброєння. Це вже банальна істина.

До економічного зиску, який отримує Рф, додається й політичний. Через великий паралельний імпорт підсанкційних товарів Кремль формує навколо себе буферну зону із сателітів, міцно пов’язаних з ним високомаржинальною торгівлею, а тому безпосередньо зацікавлених у «незакінченні війни проти України». Вівці грають у вовчій команді. Держави, які завтра з високою ймовірністю стануть наступними жертвами прагнення росіян до розширення кордонів, сьогодні допомагають імперії вистояти під зовнішнім тиском.

Цікаво, як бачать свій національний інтерес країни Європи, що ціннісно солідаризуються з Україною, а на ділі часто нарощують експорт до Рф через різноманітних посередників. Безпрецедентними називають торговельні санкції, запроваджені проти агресора після початку великої війни. На жаль, так само безпрецедентними є зусилля бізнесу – часто за сприяння влади в багатьох країнах, – покликані перетворити ці санкції на порожню формальність. То в чому ж сенс цієї «гри»?» - зазначив Михайло Подоляк.

В свою чергу, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 9 жовтня зауважив, що «в боєприпасах, які знаходяться на цих складах і летять по Україні, є західні компоненти».

«Дозвіл на удари західною зброєю вглиб росії дозволив би значно швидше вибити склади армії рф, які ми і так вибиваємо власними силами.

Це врятувало б більше життів і набагато швидше б припинило терор, позбавивши росіян запасів БК. Між іншим, в боєприпасах, які знаходяться на цих складах і летять по Україні, є західні компоненти» - написав Андрій Єрмак.

Автор: Наталя Мамченко

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