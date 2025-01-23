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Сергея Гнездилова, публично заявившего о СЗЧ, выпустили из-под стражи — он возвращается на службу

16:35, 23 января 2025
Сергей Гнездилов вернется на службу обратно в свою часть в 56-й отдельной мотопехотной бригаде
Сергея Гнездилова, публично заявившего о СЗЧ, выпустили из-под стражи — он возвращается на службу
Источник фото: Сергей Гнездилов/Facebook
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Военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергея Гнездилова, публично самовольно покинувшего свою часть, освободили из-под стражи. Он вернется на военную службу. Об этом сообщает Суспільне.

Так, Бабушкинский районный суд Днепра удовлетворил ходатайство стороны защиты об освобождении Гнездилова от уголовной ответственности и возвращении на службу.

Сергей Гнездилов вернется на службу обратно в свою часть в 56-й отдельной мотопехотной бригаде. Там он будет оператором БпЛА. Об этом сообщает hromadske.

Военный должен вернуться в течение 3 дней после вступления в силу законной силы, а это будет через 7 дней. Таким образом, дедлайн составляет 10 дней.

Суд своим определением закрыл производство по военнослужащему.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 7 сентября вступил в силу закон о внесении изменений в УК и УПК №3902-IX (законопроект 11322), декриминализирующий дезертирство и самовольное оставление части, если это произошло впервые. Впрочем, для этого существует ряд условий.

Также мы писали, что в 56-й отдельной мотопехотной бригаде начали служебное расследование после того, как их военнослужащий Сергей Гнездилов публично объявил, что самовольно покинул часть. Сотрудники ГБР задержали военного.

Впоследствии суд взял под стражу военнослужащего Сергея Гнездилова.

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