Суд заключил под стражу военнослужащего Сергея Гнездилова, который публично заявил о СЗЧ

Суд удовлетворил ходатайство следователя и применил меру пресечения в виде содержания под стражей.

Источник фото: Сергей Гнездилов/Facebook

Суд избрал меру пресечения Сергею Гнездилову. Как сообщает «Радио Свобода», решение Печерского суда предусматривает меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток для военнослужащего 56-й ОМПБр, который в сентябре публично заявлял о самовольном уходе.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 7 сентября вступил в силу закон о внесении изменений в УК и УПК №3902-IX (законопроект 11322), декриминализирующий дезертирство и самовольное оставление части, если это произошло впервые. Впрочем, для этого существует ряд условий.

Также мы писали, что в 56-й отдельной мотопехотной бригаде начали служебное расследование после того, как их военнослужащий Сергей Гнездилов публично объявил, что самовольно покинул часть.

Позже стало известно, что сотрудники ГБР Сергея Гнездилова, который самовольно покинул воинскую часть и сообщил об этом через социальные сети.

После изучения материалов дела и ряда процессуальных действий следователи ГБР задержали военнослужащего по подозрению в самовольном оставлении воинской части, совершенном с целью уклонения от военной службы, в условиях военного положения (по ч. 4 ст. 408 УК Украины).

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