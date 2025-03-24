Сергій Гнезділов, який повернувся на службу після публічного СЗЧ, подав скарги до Конституційного Суду

Він має намір оскаржити норми КПК про безальтернативність запобіжного заходу для військовослужбовців.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Військовослужбовець Сергій Гнезділов, який вчинив публічне СЗЧ восени 2024 року та повернувся після цього на службу, подав скарги до Конституційного Суду України.

Зокрема, Гнезділов поскаржився до КСУ через «дискримінаційні», на його думку, норми Кримінального процесуального кодексу про безальтернативність запобіжного заходу для військових.

«Я звертаюсь до Конституційного Суду з конституційними скаргами через дискримінаційні норми КПК про безальтернативність запобіжного заходу для військовослужбовців. Саме за цими нормами законодавства мене безальтернативно утримували на гауптвахті, а тисячі інших військових за різними статтями... продовжують перебувати за ґратами, поки триває розслідування їхнього можливого злочину чи досудове розслідування», — повідомив Гнезділов у соцмережах.

Так, перша скарга стосується ч. 8 ст. 176 КПК, яка передбачає виключний запобіжний захід щодо військовослужбовців під час дії воєнного стану — тримання під вартою.

Військовий зазначив, що до інших підозрюваних можуть застосовувати альтернативні запобіжні заходи.

«Друга скарга по абзацу 8 ч. 4 ст. 183 КПК - прирівнює військових до держзрадників, терористів, злочинців проти миру та злочинних організацій і надає право суддям не визначати розмір застави. Звертаюсь до народних депутатів, які читають цей допис: внесіть зміни до КПК, приберіть дискримінаційні норми. Це у ваших силах. Це відновить справедливість в тисячах справах, які стосуються військовослужбовців», — написав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.