Посли G7 привітали підписання закону про створення двох нових спеціалізованих адміністративних судів в Україні

Посли держав G7 позитивно оцінили підписання закону про заснування СОАС і СААС, відзначивши його як значущий крок у реалізації судової реформи.

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Посли G7 в Україні вітають підписання закону, який передбачає утворення двох адміністративних судів.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо утворення в Україні Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

У заяві дипломатів зазначається, що ухвалення закону є ключовим етапом судової реформи, яка відповідає зобов’язанням України перед Міжнародним валютним фондом та Європейським Союзом.

«Ми вітаємо підписання Президентом Зеленським закону про створення спеціалізованих адміністративних судів першої та апеляційної інстанцій - ключового етапу судової реформи, відповідно до вимог МВФ та ЄС», — йдеться у заяві групи послів G7.

Посли G7 також підтвердили готовність підтримувати подальшу імплементацію цього закону.

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