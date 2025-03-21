Міноборони вирішило стимулювати хлопців 18-24 років йти служити за допомогою відео про те, скільки чізбургерів можна купити за мільйон

За мільйон гривень можна купити більше 15 тисяч чізбургерів – Міноборони опублікувало відеоагітацію для хлопців 18-24 років, щоб вони підписали контракт на військову службу.

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Міністерство оборони вирішило опублікувати на своїй сторінці у Tik Tok відео, в якому ведучий агітує хлопців 18-24 років підписати контракт на військову службу тим, що вони зможуть купити багато чізбургерів у «Макдональдсі».

Ведучий розповідає про те, що за 1 мільйон гривень можна придбати 15 625 чізбургерів.

«Я не пропоную вам купити не один мільйон гривень чізбургерів. Я пропоную вам дещо інше — заробити один мільйон гривень», — каже чоловік на відео.

Слід зазначити, що для отримання винагороди є обов’язкова умова – участь у бойових діях, а у разі систематичного невиконання контракту чоловікам 18-24 років потрібно буде повернути мільйон.

Так, відповідно до постанови Кабміну від 11 лютого 2025 р. №153 доброволець 18-24 років після укладення контракту отримає одноразову грошову допомогу у сумі 1 млн грн, але вона виплачується частинами.

Перша частина — 200 000 грн протягом 5 робочих днів після підписання контракту та вступу до виконання обов’язків за посадою, на яку призначений.

Друга частина — 300 000 грн протягом 5 робочих днів після проходження відповідної підготовки та залучення до виконання бойових (спеціальних) завдань, про що оголошується наказом командира військової частини.

Третя частина — 500 000 грн у день виключення із списків особового складу військової частини, а у разі продовження військової служби за новим контрактом — в останній день дії контракту.

У разі припинення чи скасування воєнного стану невиплачена третя частина одноразової грошової допомоги виплачується у день виключення із списків особового складу військової частини пропорційно часу проходження військової служби із розрахунку 1/6 від 500 000 гривень за кожні 30 днів служби під час воєнного стану (сумарно обчислених), але не більше ніж 500 000 гривень.

У разі невиконання умов контракту в частині обов’язкової безпосередньої участі у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій строком, що за сукупністю становить не менше 6 місяців, невиплачена третя частина одноразової грошової допомоги виплачується у день звільнення з військової служби пропорційно часу проходження військової служби із розрахунку 1/6 від 500 000 гривень за кожні 30 днів безпосередньої участі у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій (сумарно обчислених).

У разі дострокового припинення (розірвання) контракту через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначено частиною 12 статті 26 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» за умови настання такої підстави під час проходження військової служби неотримані частини одноразової грошової допомоги не виплачуються.

У разі дострокового припинення (розірвання) контракту через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначено частиною 12 статті 26 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», за умови настання такої підстави до укладення контракту неотримані частини одноразової грошової допомоги не виплачуються, а військовослужбовцем відшкодовуються виплачені йому частини одноразової грошової допомоги в повному обсязі.

У разі систематичного невиконання умов контракту військовослужбовець зобов’язаний повернути виплачену йому допомогу в повному обсязі, а неотримані частини не виплачуються.

Систематичним невиконанням вважається неналежне виконання або відмова від виконання обов’язків, взятих на себе під час укладення контракту, якщо військовослужбовець двічі або більше притягувався до кримінальної чи адміністративної відповідальності за військові правопорушення або до дисциплінарної відповідальності за порушення військової дисципліни (з діючими стягненнями).

Контракт з окремими категоріями громадян укладається для проходження служби за такими штатними посадами:

стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар;

помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник;

розвідник, старший розвідник.

Контракт укладається строком на один рік з обов’язковою умовою безпосередньої участі таких громадян у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій строком, що за сукупністю становить не менше 6 місяців протягом дії контракту. Однією з обов’язкових умов проходження військової служби є безпосередня участь у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій строком не менше 6 місяців за сукупністю протягом дії контакту.

Автор: Наталя Мамченко

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