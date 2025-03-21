Користувачі подали позов проти Apple через затримку функцій Apple Intelligence

Користувачі iPhone подали колективний позов через відсутність доступу до функцій Apple Intelligence.

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Користувачі подали колективний позов до федерального суду США через затримку функцій Apple Intelligence, вважаючи, що реклама компанії щодо можливостей цієї технології є неправдивою. Позов було подано до окружного суду в Сан-Хосе 19 березня. Вони вимагають відшкодування збитків від імені тих, хто придбав iPhone та інші пристрої з підтримкою Apple Intelligence. Про це пише TechCrunch.

Як зазначено в позові, минуло вже пів року з моменту анонсування функцій Apple Intelligence, але більшість країн і користувачів досі не отримали доступу до них. Позивачі стверджують, що реклама Apple сформувала в споживачів чіткі очікування щодо доступності трансформаційних функцій після випуску iPhone, що, на їхню думку, не було виконано.

Адвокати зазначають, що, попри заяви про передові можливості ШІ, багато продуктів Apple або не мали функцій Apple Intelligence, або вони були доступні в обмеженій версії. Це, на думку позивачів, ввело споживачів в оману щодо реальної корисності та ефективності технології.

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