У Держпраці пояснили, коли при звільненні не потрібно проводити утримання із зарплати

Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, чи проводити відрахування із заробітної плати за дні відпустки, що були надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року, у разі звільнення працівника у зв’язку із виходом на пенсію.
Згідно із законодавством України працівник має право на щорічну відпустку повної тривалості навіть у тому випадку, якщо він ще не відпрацював повний робочий рік.
Зокрема, надати працівнику відпустку без урахування фактично відпрацьованого часу протягом робочого року роботодавець може після закінчення шести місяців безперервної роботи на цьому підприємстві. Також деякі категорії працівників мають безумовне право взяти відпустку до завершення шестимісячного строку роботи на підприємстві, їм відпустку надають наперед незалежно від стажу роботи на підприємстві.
За другий та наступні робочі роки щорічні відпустки надають працівникам у будь-який робочий час відповідного робочого року.
У разі звільнення працівника до закінчення робочого року, за який він уже одержав відпустку повної тривалості, для покриття його заборгованості власник або уповноважений ним орган провадить відрахування із заробітної плати за дні відпустки, що були надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року.
Однак, згідно з ч. 2 ст. 22 Закону України «Про відпустки», відрахування із заробітної плати працівників, які звільняються, не проводять у зв’язку з:
Також не проводяться відрахування із заробітної плати за невідпрацьовані дні відпустки у разі смерті працівника.
Таким чином, у разі звільнення працівника у зв’язку з виходом на пенсію роботодавець не має права утримувати із заробітної плати кошти за дні відпустки, надані наперед, навіть якщо відповідний період ще не був відпрацьований. Відрахування із заробітної плати за «надлишково» використані дні відпустки у цьому випадку не проводяться.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.