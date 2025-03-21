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Більше 1000 рейсів з усього світу до аеропорт Хітроу було скасовано через пожежу на електропідстанції в Лондоні

12:32, 21 березня 2025
Пожежа на електропідстанції призвела до закриття аеропорту Хітроу та знеструмлення 16 тисяч будинків.
Більше 1000 рейсів з усього світу до аеропорт Хітроу було скасовано через пожежу на електропідстанції в Лондоні
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У Лондоні через потужну пожежу на електричній підстанції тимчасово закрили один із найбільш завантажених аеропортів світу — Хітроу. Понад 1000 рейсів було скасовано, а в районі аеропорту спостерігаються проблеми з електропостачанням. Про це повідомляє The Guardian.

Пожежа на підстанції в західному Лондоні залишила понад 16 000 будинків без електрики та призвела до евакуації більше 100 осіб. Лондонська пожежна бригада повідомила, що на підстанції загорівся трансформатор. Для ліквідації пожежі залучено 10 пожежних машин і близько 70 пожежників.

Унаслідок інциденту евакуювали близько 150 людей з навколишніх будинків, а на місці події встановили 200-метрове огородження для безпеки. Пожежники також вивели 29 людей з прилеглих будівель у безпечне місце.

Через відключення електрики клієнтам, які планують виліт з Хітроу, рекомендовано утриматися від поїздки в аеропорт до подальшого повідомлення.

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енергетика аеропорт світло Велика Британія пожежа

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