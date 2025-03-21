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Дмитро Лубінець відреагував на відео, де працівники ТЦК збивають велосипедистів і поміщають у «бусики»

12:15, 21 березня 2025
Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що кількість порушень з боку ТЦК зростає, і він буде розбиратися з ситуаціями збиття велосипедистів ТЦК та поміщенням їх до «бусиків».
Дмитро Лубінець відреагував на відео, де працівники ТЦК збивають велосипедистів і поміщають у «бусики»
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Кількість порушень прав людини з боку працівників ТЦК зростає, а їх характер змінюється. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Останнім часом у медіа розміщені щонайменше 3 відео, де велосипедистів збивають машиною і потім люди у формі застосовують силу і цих велосипедистів поміщають до машин. Наголошу, що такі дії є неприпустимими та потребують реагування» – підкреслив він.

Нагадаємо, 17 березня у соцмережах поширили відео збиття автомобілем велосипедиста на дорозі. Чоловік, якого збили, упав, підвівся та покинув місце аварії, залишивши велосипед. З авто вийшли двоє співробітників ТЦК, відтягнули транспорт з-під коліс, після чого поїхали у напрямку, в якому пішов чоловік.

У Харківському обласному ТЦК заявили, що збиття відбулося начебто «ненавмисно» і вони хотіли допомогти чоловіку. Втім, на іншому поширеному у соцмережах відео, яке є продовженням цієї історії, видно, як працівники ТЦК наздоганяють чоловіка і тримають його за лікоть.

Згодом у соцмережах з’явилося ще одне відео, де працівники ТЦК затримують велосипедиста і разом з велосипедом саджають його в машину.

Крім того, у наприкінці лютого у Харкові на вулиці Миру стався інцидент, під час якого чоловік у військовій формі зіштовхнув з велосипеда хлопця, що їхав тротуаром. На кадрах з камери спостереження видно, як велосипедист рухається тротуаром біля багатоповерхівки. Чоловік у військовій формі і балаклаві, сховавшись за припаркованим авто, виходить на дорогу і штовхає його. Після того, як велосипедист падає, між ними виникає бійка, в результаті чого чоловік у формі піднімає його за комір. Невдовзі до місця події під'їжджають мінівен та мікроавтобус, з яких виходять кілька чоловіків у формі.

«У 2025 році зросла кількість звернень і висвітлених в медіа випадків порушень прав під час мобілізаційних заходів з боку працівників ТЦК. І тенденція зберігається.

Загалом за ці 2,5 місяці ми отримали більше 40 індивідуальних звернень щодо порушень на Харківщині: недопуск адвокатів, застосування сили, зброї та інших спецзасобів, неприйняття документів та інші порушення. Важливо зазначити, що кожен такий випадок не залишається без належної уваги — я і моя Представниця в Харківській області невідкладно реагуємо на такі інциденти, аби забезпечити додержання прав людини» - заявив Лубінець.

Нагадаємо, що з рішень судів останнім часом випливає порушення працівниками «Укрпошти» порядку оповіщення військовозобов’язаних. При цьому раніше держава виділила на такі оповіщення значні бюджетні кошти. Також є питання до ефективності застосунку «Резерв+» для цілей мобілізації. 

Автор: Наталя Мамченко

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