Апеляційний суд скасував штраф ТЦК, встановивши маніпуляції з датою оповіщення поштою про виклик до ТЦК

Апеляційний адміністративний суд здійснив відстеження поштового відправлення з повісткою від ТЦК на офіційному веб-сайті «Укрпошти» і з’ясував цікаві деталі.

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Апеляційні адміністративні суди при перегляді рішень місцевих судів у справах щодо штрафів від ТЦК почали звертати увагу на рух спрямованих через «Укрпошту» повісток, адже це дозволяє відслідкувати, чи дійсно військовозобов’язані були належним чином оповіщені про необхідність явки до ТЦК.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Третій апеляційний адміністративний суд встановив, що поштове відправлення від ТЦК було повернуто у зв`язку із «відсутністю адресата» за вказаною адресою, але доказів обізнаності чоловіка щодо наявності поштового відправлення не надано, а судом не встановлено, оскільки відповідно до графіку роботи відділення «Укрпошти», у день прибуття поштового відправлення (п`ятницю) відділення не працювало, у суботу працювало лише 4 години, у неділю та понеділок не працювало, а вже у вівторок було повернуто назад до ТЦК (постанова від 28 лютого 2025 року по справі 396/11/25). Відповідно, штраф ТЦК було скасовано.

Восьмий апеляційний адміністративний суд також вирішив при перегляді рішення місцевого суду здійснити відстеження поштового відправлення на офіційному веб-сайті АТ «Укрпошта» у розділі «Трекінг» і з’ясував цікаві деталі.

Так, суд встановив, що поштове відправлення від ТЦК було повернуто через відсутність адресата за вказаною адресою 15.10.2024, тоді як викликали чоловіка на 14.10.2024 року. Таким чином, поштове відправлення повернулось до ТЦК на наступний день, який був визначений для явки позивача до ТЦК. Восьмий ААС у постанові від 18 лютого 2025 року по справі №162/999/24 зазначив, що таким чином позивач не вважається належно оповіщеним.

Обставини справи

Чоловік звернувся до суду з позовом до ТЦК, в якому просив скасувати постанову по справі про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 210-1 КУпАП.

Чоловік вказав, що 29 жовтня 2024 року отримав постанову ТЦК від 21 жовтня 2024 року, якою його визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 210-1 КУпАП, та застосовано штраф 17 000 грн.

При цьому зазначає, що з 20 березня 2014 року йому довічно встановлено 2 групу інвалідності, 27 травня 2024 року він оновив свої дані через додаток «Резерв+», у якому його адреса вказана вірно.

Однак жодного повідомлення про те, що йому надійшла повістка, щоб з`явитись до ТЦК у 2024 році не було, як і повідомлення від поштаря про наявність рекомендованого листа.

Вважає, що повістка йому не направлялась на адресу, за якою він зареєстрований та проживає, відтак, і не вважається ним отриманою. Вказує, що відсутнє належне підтвердження оповіщення його про виклик до ТЦК на 14 жовтня 2024 року.

Рішенням Любешівського райсуду Волинської області позов чоловіка залишено без задоволення. Рішення суду першої інстанції було мотивоване тим, що відповідно до положень Порядку проведення призову, затвердженого постановою КМУ №560, на ім`я позивача 4 жовтня 2024 року було сформовано повістку за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Оберіг», яка містить унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду із відповідною інформацією.

Дана повістка була направлена засобами поштового зв`язку рекомендованим поштовим відправленням на адресу місця проживання, зазначену позивачем під час уточнення облікових даних. Із копії доданої довідки про причини повернення/досилання слідує, що поштове відправлення повернуто відправнику з відміткою про відсутність адресата за вказаною адресою.

Чоловік подав апеляційну скаргу.

Відмітку про відсутність за адресою пошта проставила 15 жовтня, а виклик до ТЦК був на 14 жовтня

В апеляційній скарзі він вказав, що судом першої інстанції помилково не взято до уваги те, що відмітка «відсутність адресата за вказаною адресою» проставлена лише 15 жовтня 2024 року, тобто на наступний день, який був визначений для явки в РТЦК. Звертає увагу на те, що у долученому відповідачем описі вкладення відсутні усі обов`язкові реквізити, зокрема, відсутня графа «перевірив», прізвище працівника поштового зв`язку та відбиток поштового штемпеля. Зауважує, що жодних повісток для явки до ТЦК на 14 жовтня 2024 року не отримував.

Що вирішив апеляційний суд

Суд апеляційної інстанції прийшов до висновку про те, що апеляційну скаргу чоловіка слід задовольнити повністю. Колегія суддів апеляційного адміністративного суду не погодилася з висновком суду першої інстанції з наступних підстав.

Згідно з п. 1 ст. 247 КУпАП обов`язковою умовою притягнення особи до адміністративної відповідальності є наявність події адміністративного правопорушення.

Відповідно до вказаної постанови ТЦК, позивач, «будучи в належний спосіб оповіщеним» про виклик до ТЦК на 14 жовтня 2024 року не з`явився для визначення призначення на особливий період та проходження медичного огляду.

Матеріалами справи підтверджується, що позивач уточнив свої персональні дані через електронний кабінет 27 травня 2024 року. Місцем проживання вказав свою адресу.

Відповідно до положень вищевказаного Порядку № 560 на ім`я позивача 4 жовтня 2024 року було сформовано повістку за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Оберіг», яка містить унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду. Дана повістка була направлена засобами поштового зв`язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення на адресу місця проживання, зазначену під час уточнення облікових даних.

Із копії конверту та довідки про причини повернення/досилання слідує, що поштове відправлення повернуто відправнику з відміткою про відсутність адресата за вказаною адресою. З огляду на вказане, суд першої інстанції констатував дотримання процедури направлення повістки.

Однак, колегія суддів вважає, що суд першої інстанції не врахував наступного.

Оскільки повістку надіслано позивачу засобами поштового зв`язку, належним підтвердженням оповіщення позивача про виклик до ТЦК (Любешів) є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку.

Із копії конверту та довідки про причини повернення/досилання слідує, що поштове відправлення повернуто відправнику з відміткою про відсутність адресата за вказаною адресою. На довідці про причини повернення/досилання наявний відбиток КШ «Укрпошта Любешів» із зазначенням дати 10.10.2024.

Судом апеляційної інстанції здійснено відстеження поштового відправлення на офіційному веб-сайті АТ «Укрпошта» у розділі «Трекінг».

Із вищевказаного відстеження встановлено, що поштове відправлення: прийнято 6.10.2024 у м. Києві, прибуло до Відділення 44201 селище Любешів - 10.10.2024; невдала спроба вручення – 12.10.2024; повернення відправнику – відсутність адресата за вказаною адресою 15.10.2024.

Враховуючи вищенаведене, колегія суддів приходить до висновку про те, що днем проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання є 15 жовтня 2024 року, оскільки саме у цей день поштове відправлення було повернуто відправнику у зв`язку із відсутністю адресата за вказаною адресою.

Натомість, повісткою, сформованою за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів, здійснено виклик позивача на 14 жовтня 2024 року об 11:00 год для звірки даних.

Суд апеляційної інстанції зауважує, що поштове відправлення повернулось до ТЦК лише 15 жовтня 2024 року, тобто на наступний день, який був визначений для явки позивача до ТЦК (Любешів).

Відтак, в розумінні п. 41 Порядку № 560 позивач вважається належно оповіщеним про виклик до ТЦК лише 15 жовтня 2024 року, тому не відповідає дійсності та спростовується матеріалами справи зазначення начальником ТЦК у оскаржуваній постанові про те, що позивач, «будучи належним чином оповіщеним» про виклик до про виклик, 14 жовтня 2024 року не з`явився за викликом.

Суд першої інстанції залишив вищевказані обставини поза увагою, не з`ясувавши дату належного оповіщення позивача про виклик.

Таким чином, колегія суддів констатує, що у відповідача були відсутні правові підстави для прийняття оскаржуваної постанови. Отже, суд апеляційної інстанції скасував рішення суду першої інстанції, а також постанову ТЦК і закрив справу про адміністративне правопорушення.

Автор: Наталя Мамченко

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