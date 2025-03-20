У центрі Рівного біля ТРЦ пролунав вибух, є постраждалі

Поблизу одного з торгово-розважальних центрів стався вибух, внаслідок якого загорівся автомобіль.

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У центрі Рівного поблизу одного із торгівельних центрів пролунав вибух. Є постраждалі, повідомляє пресслужба поліції. Правоохоронці кваліфікували це як теракт.

Попередньо, 20 березня на вулиці Київській в автівці вибухнув саморобний вибуховий пристрій. Унаслідок вибуху постраждали водій та пасажир - їх госпіталізували.

Вибухотехніки відразу після інциденту обстежили територію. На місці працювала слідчо-оперативна група.

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