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На Закарпатті засудили зрадника, який шпигував для росіян

20:15, 21 березня 2025
Уродженця Росії затримали на Закарпатті ще на початку повномасштабного вторгнення.
На Закарпатті засудили зрадника, який шпигував для росіян
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На Закарпатті засудили уродженця Росії, який шпигував для ворога. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Чоловіку призначили покарання у виді ув’язнення на 13 років із конфіскацією усього належного майна.

Слідство з’ясувало, що обвинувачений співпрацював зі спецслужбами РФ допомагав у проведенні підривної діяльності проти України. Він фотографував об’єкти критичної інфраструктури на території Закарпаття та сусідніх областей і разом із геоданими передавав ворогу. Для цього брав залізничні квитки та здійснював фіксацію об’єктів по маршруту.

До того він отримував від іноземних кураторів чіткі вимоги до їх категорій і способів фіксації даних.

З 2014 року обвинувачений проживав в Україні, а останні кілька років винаймав житло у Берегівському районі, звідки продовжував займатися протиправною діяльністю.

За два дні після повномасштабного вторгнення чоловіка викрили та затримали. З тих пір він перебуває під вартою, де знаходитиметься до вступу вироку в законну силу.

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держзрада Закарпаття

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