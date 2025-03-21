Чи має батько дитини з інвалідністю право на додаткову відпустку після розлучення — роз’яснення Держпраці

Якщо батько позбавлений батьківських прав, він не має права на таку відпустку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна служба з питань праці пояснює, чи має батько дитини з інвалідністю право на додаткову відпустку після розлучення.

Зазначається, що має. Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей, надається одному з батьків (матері або батькові).

Батько на рівні з матір’ю має право на додаткову відпустку як працівник, що має дитину з інвалідністю, але за умови, що мати не скористалася такою відпусткою у відповідному році.

Проте, у разі якщо батько позбавлений батьківських прав, він не має права на таку відпустку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.