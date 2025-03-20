ЄС не буде конфісковувати заморожені російські активи

Європейський Союз припинив обговорення конфіскації заморожених російських активів — DW.

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ЄС вирішив не конфісковувати заморожені російські активи. Декілька країн ЄС виступили проти конфіскації 200 мільярдів євро російських активів. Про це йдеться у висновку саміту ЄС від 20 березня, пише Deutsche Welle.

Країни обґрунтували свою позицію європейським законодавством, ризиком створення небезпечного прецеденту для конкурентоспроможності фінансового ринку ЄС, необхідністю підтримати Україну через відсотки з цих коштів, а також тим, що ці активи можуть стати важливим інструментом для тиску на Росію під час мирних переговорів.



Російські активи залишатимуться замороженими, поки Росія не припинить агресію проти України.

"Відповідно до законодавства ЄС, російські активи мають залишатися без руху доти, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України та не компенсує їй шкоду, заподіяну цією війною", - йдеться в тексті, ухваленому лідерами країн Євросоюзу.

Водночас у виданні зазначили, що в документі йдеться про готовність ЄС й надалі посилювати тиск на Росію. Зокрема шляхом введення додаткових санкцій і посилення контролю за дотриманням наявних заходів, щоб послабити її здатність вести війну проти України.

Нагадаємо, як раніше повідомляло Politico, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн побоюються, що конфіскацією російських активів на суму 200 млрд євро для підтримки України вони налякають міжнародних інвесторів.

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