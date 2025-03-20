ЕС не будет конфисковывать замороженные российские активы

Европейский Союз прекратил обсуждение конфискации замороженных российских активов – DW.

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ЕС решил не конфисковывать замороженные российские активы. Несколько стран ЕС выступили против конфискации 200 миллиардов долларов российских активов, говорится в заключении саммита ЕС от 20 марта, пишет Deutsche Welle.

Они обосновали свою позицию европейским законодательством, риском создания опасного прецедента для конкурентоспособности финансового рынка ЕС, необходимостью поддержать Украину из-за процентов из этих средств, а также тем, что эти активы могут стать важным инструментом давления на Россию во время мирных переговоров.

Российские активы будут оставаться замороженными, пока Россия не прекратит агрессию против Украины.

"В соответствии с законодательством ЕС, российские активы должны оставаться без движения, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей вред, причиненный этой войной", - говорится в тексте, принятом лидерами стран Евросоюза.

В то же время издание отметило, что в документе говорится о готовности ЕС и дальше усиливать давление на Россию. В частности, путем введения дополнительных санкций и усиления контроля за соблюдением имеющихся мер, чтобы ослабить ее способность вести войну против Украины.

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