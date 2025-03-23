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Комитет рекомендовал принять законопроект об усилении правовой защиты сотрудников Службы судебной охраны и ее главы

13:00, 23 марта 2025
Предлагается установить уголовную ответственность за сопротивление, вмешательство в деятельность, угрозы или насилие, умышленное уничтожение или повреждение имущества сотрудника Службы судебной охраны, его захват в качестве заложника, а также за превышение власти или служебных полномочий сотрудником ССО.
Комитет рекомендовал принять законопроект об усилении правовой защиты сотрудников Службы судебной охраны и ее главы
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Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять в первом чтении законопроект №13036 об усилении правовой защиты сотрудников Службы судебной охраны. Инициаторами выступили Николай Галушко, Сергей Ионушас, Максим Павлюк и Сергей Минько.

Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс и Закон «О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите».

Как отмечается, из-за специфики деятельности глава Службы судебной охраны может становиться объектом посягательств, получать угрозы или подвергаться насилию со стороны лиц, заинтересованных в дестабилизации работы судебной системы или влиянии на судебные процессы. Вмешательство в его деятельность может иметь негативные последствия для работы органов и учреждений системы правосудия, которые являются основой правопорядка и стабильности в государстве.

Аналогично другим должностным лицам, выполняющим важные государственные функции (например, главам судебных учреждений), глава Службы судебной охраны должен находиться под усиленной защитой от любых попыток физического или морального воздействия.

По мнению депутатов, существует необходимость включения должности главы Службы судебной охраны в перечень лиц, деятельность которых защищена статьями 112, 344 и 346 Уголовного кодекса, что «усилит гарантии безопасности и эффективности функционирования судебной системы».

Также, по словам авторов законопроекта, необходимо установить ответственность, в частности уголовную, за сопротивление сотруднику Службы, вмешательство в его деятельность, угрозы или насилие, умышленное уничтожение или повреждение имущества сотрудника Службы судебной охраны, а также ответственность сотрудника ССО за превышение власти или служебных полномочий.

По словам депутатов, для комплексного подхода важно обеспечить и другую защиту сотрудников, в частности социальную, путем внесения изменений в Закон «О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите» с целью предоставления статуса ветеранов сотрудникам Службы. «Предоставление статуса ветеранов сотрудникам Службы судебной охраны является логичным дополнением этого защиты», – добавляют авторы.

Таким образом, законопроектом предлагается:

  • включить должность главы Службы судебной охраны в статьи 112, 344 и 346 Уголовного кодекса с целью превентивного регулирования, в частности предотвращения посягательств на жизнь, вмешательства в деятельность, угроз или насилия в отношении главы Службы судебной охраны;
  • внести изменения в статьи 342, 343, 345–349 и 365 УК и установить уголовную ответственность за сопротивление, вмешательство в деятельность, угрозы или насилие, умышленное уничтожение или повреждение имущества сотрудника Службы судебной охраны, его захват в качестве заложника, а также за превышение власти или служебных полномочий сотрудником ССО;
  • внести изменения в Закон «О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите» – относительно предоставления статуса ветеранов сотрудникам Службы судебной охраны путем распространения на них действия данного Закона.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины законопроект Служба судебной охраны

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