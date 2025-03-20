Евросоюз разрешил Apple создать iPhone без разъёма для зарядки

В Евросоюзе нет запрета на разработку и выпуск устройств без порта для зарядки — СМИ.

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Европейская комиссия сообщила, что устройства, поддерживающие только беспроводную зарядку, соответствуют новым правилам ЕС. Это открывает путь для создания смартфонов без портов. Об этом пишет 9to5Mac.

Смартфон iPhone 17 Air должен был стать самым тонким iPhone, когда-либо выпускавшимся Apple. Ради этого компания рассматривала возможность сделать его первым телефоном без портов, однако отказалась от этого из-за опасений возникновения конфликта с ЕС.

Apple пришлось заменить свой фирменный порт Lightning на USB-C, чтобы отвечать требованиям законодательства ЕС по охране окружающей среды, в частности, Директиве ЕС о единых зарядных устройствах.

ЕС был озабочен ненужными электрическими отходами, когда разные смартфоны и другие потребительские электронные устройства использовали разные зарядные порты. Это привело к тому, что потребителям понадобилось несколько зарядных устройств для разных устройств. Поэтому блок потребовал, чтобы все продающиеся в Европейском союзе устройства использовали общий порт зарядки.

По словам представителя Европейской комиссии Федерики Микколи, если устройство не поддерживает проводную зарядку, то оно не обязано иметь порт USB-C. Основная цель регуляции – устранить несовместимость стандартов проводной зарядки. В то же время, ЕС также работает над гармонизацией стандартов беспроводной зарядки, чтобы избежать фрагментации рынка и уменьшить негативное влияние на потребителей и окружающую среду.

Ожидается, что iPhone 17 Air будет все же иметь порт USB-C, но будущие модели, такие как iPhone 18 Air, могут стать полностью беспроводными. Это решение может изменить подход к дизайну смартфонов и повлиять на развитие технологий зарядки.

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