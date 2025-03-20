Євросоюз дозволив Apple випустити бездротовий iPhone

У Євросоюзі немає заборони на розробку та випуск пристроїв без порту для зарядки — ЗМІ.

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Європейська комісія повідомила, що пристрої, які підтримують лише бездротову зарядку, відповідають новим правилам ЄС. Це відкриває шлях для створення смартфонів без портів. Про це пише 9to5Mac.

Смартфон iPhone 17 Air повинен був стати найтоншим iPhone, який коли-небудь випускався Apple. Заради цього компанія розглядала можливість зробити його першим телефоном без портів, проте відмовилася від цього через побоювання виникнення конфлікту з ЄС.

Apple довелося замінити свій фірмовий порт Lightning на USB-C, щоб відповідати вимогам законодавства ЄС з охорони навколишнього середовища, зокрема Директиві ЄС про єдині зарядні пристрої.

ЄС був стурбований непотрібними електричними відходами, коли різні смартфони та інші споживчі електронні пристрої використовували різні зарядні порти. Це призвело до того, що споживачам знадобилося кілька зарядних пристроїв для різних пристроїв. Тому блок зажадав, щоб усі пристрої, які продаються в Європейському союзі, використовували загальний порт зарядки.

За словами представника Європейської комісії Федеріки Мікколі, якщо пристрій не підтримує дротову зарядку, то він не зобов’язаний мати порт USB-C. Основна мета регуляції — усунути несумісність стандартів дротової зарядки. Водночас ЄС також працює над гармонізацією стандартів бездротової зарядки, щоб уникнути фрагментації ринку та зменшити негативний вплив на споживачів і довкілля.

Очікується, що iPhone 17 Air все ж матиме порт USB-C, але майбутні моделі, такі як iPhone 18 Air, можуть стати повністю бездротовими. Це рішення може змінити підхід до дизайну смартфонів і вплинути на розвиток технологій зарядки.

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