Працівники Дніпропетровського окружного адмінсуду провели урок правосуддя для вихованців дитячого будинку – інтернату

Судді пояснили дітям принципи справедливості, значення мирного вирішення конфліктів і важливість дотримання верховенства права, а також передали їм привітання та подарунки від колективу суду.

Фото: Дніпропетровський окружний адміністративний суд

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Працівники Дніпропетровського окружного адміністративного суду завітали до дитячого будинку-інтернату для дітей з ДЦП, щоб поспілкуватися з вихованцями та ознайомити їх з основами правосуддя та медіації. Про це повідомляє пресслужба суду.

Судді розповіли дітям про принципи справедливості, важливість мирного вирішення спорів і дотримання принципу верховенства права, а також передали вітання й подарунки від усього колективу суду.

Судді-спікери Олена Луніна та Василь Ільков провели для дітей інтерактивний "Урок справедливості", під час якого був діти мали можливість висловити свої аргументи щодо шляхів мирного та справедливого вирішення спору.

Діти дізналися, як працює судова система, чому важливо вирішувати конфлікти мирним шляхом та як медіація допомагає знаходити компромісні рішення.

Також вихованцям закладу розповіли історію суддівської мантії та символи судової влади. Діти з цікавістю слухали, а потім із захопленням мали можливість приміряти суддівську мантію старого зразка. Це викликало в них багато позитивних емоцій.

Зазначаєтьься, що зустріч пройшла в дружній та невимушеній атмосфері. Діти активно брали участь в обговоренні, виступали, ставили запитання та ділилися своїми думками щодо справедливості й чесності в житті.

Наприкінці заходу працівники суду подякували дітям за увагу та запропонували долучитися до конкурсу малюнків на тему правосуддя.

"Колектив Дніпропетровського окружного адміністративного суду висловлює щиру вдячність керівництву та вихователям дитячого будинку-інтернату для дітей з ДЦП за теплий прийом і можливість спілкування з юними слухачами. Ми переконані, що подібні заходи допомагають дітям краще зрозуміти, як функціонує правова система і чому важливо дотримуватися законів у повсякденному житті", - повідомили у суді.

Фото: Дніпропетровський окружний адміністративний суд

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