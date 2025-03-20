Сотрудники Днепропетровского окружного админсуда провели урок правосудия для воспитанников детского дома – интерната

Судьи объяснили детям принципы справедливости, значение мирного разрешения конфликтов и важность соблюдения верховенства права, а также передали им поздравления и подарки от коллектива суда.

Фото: Днепропетровский окружной административный суд

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Работники Днепропетровского окружного административного суда посетили детский дом-интернат для детей с ДЦП, чтобы пообщаться с воспитанниками и ознакомить их с основами правосудия и медиации. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Судьи рассказали детям о принципах справедливости, важности мирного разрешения споров и соблюдении принципа верховенства права, а также передали поздравления и подарки от всего коллектива суда.

Судьи-спикеры Елена Лунина и Василий Ильков провели для детей интерактивный "Урок справедливости", во время которого дети имели возможность высказать свои аргументы относительно путей мирного и справедливого разрешения спора.

Дети узнали, как работает судебная система, почему важно разрешать конфликты мирным путем и как медиация помогает находить компромиссные решения.

Также питомцам заведения рассказали историю судейской мантии и символы судебной власти. Дети с интересом слушали, а затем с увлечением имели возможность примерить судейскую мантию старого образца. Это вызывало у них много положительных эмоций.

Отмечается, что встреча прошла в дружеской и непринужденной атмосфере. Дети активно участвовали в обсуждении, выступали, задавали вопросы и делились своими мыслями о справедливости и честности в жизни.

В конце мероприятия работники суда поблагодарили детей за внимание и предложили приобщиться к конкурсу рисунков на тему правосудия.

"Коллектив Днепропетровского окружного административного суда выражает искреннюю благодарность руководству и воспитателям детского дома-интерната для детей с ДЦП за теплый прием и возможность общения с юными слушателями. Мы убеждены, что подобные меры помогают детям лучше понять, как функционирует правовая система и почему важно соблюдать законы в повседневной жизни", - сообщили в суде.

Фото: Днепропетровский окружной административный суд

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