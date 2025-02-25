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Урсула фон дер Ляєн з колегами бояться, що ЕС конфіскацією активів РФ на користь України налякає міжнародних інвесторів – Politico

16:21, 25 лютого 2025
Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн побоюються, що конфіскацією російських активів на суму 200 млрд євро для підтримки України вони налякають міжнародних інвесторів.
Урсула фон дер Ляєн з колегами бояться, що ЕС конфіскацією активів РФ на користь України налякає міжнародних інвесторів – Politico
Джерело фото: eunews.it
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Кілька великих гравців, серед яких Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн побоюються, що конфіскацією заморожених російських активів ЄС налякають міжнародних інвесторів. Про це повідомляє Politico.

Так, Брюссель має «секретну зброю» вартістю 200 мільярдів євро в своєму «рукаві». Йдеться про російські суверенні активи, які були знерухомлені після того, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну три роки тому.

Левова частка цих коштів — близько 200 мільярдів євро — зберігається у брюссельській фінансовій установі Euroclear і приносить відсотки. З іншого боку, США мають лише 5 мільярдів доларів.

Арешт цих активів є рішучим варіантом, який напевно гарантував би Європі більше місця за столом перемовин. Але уряди ЄС залишаються розділеними щодо того, чи розморожування цих фондів доведе Президенту США Дональду Трампу, що Брюссель все ще має певні м’язи — чи це матиме зворотний ефект.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що завдяки російським замороженим активам ЄС може «замінити підтримку США, якщо США все ж вирішать більше не підтримувати Україну».

Але в протилежному таборі в Європі є великі гравці — Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн — які побоюються, що конфіскацією коштів ЄС налякає міжнародних інвесторів і вони втратять свою найбільшу перевагу в мирних переговорах.

«Якби ви розморозили активи і віддали їх Україні, у вас їх більше немає, і ви не можете використовувати їх як розмінну монету», — сказав дипломат ЄС з останнього табору, якому, як зазначає видання, було надано анонімність для обговорення делікатних переговорів.

Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з Трампом в Овальному кабінеті в понеділок наполягав, що західні союзники можуть законно використовувати доходи від активів під час війни, але конфіскація самих резервів буде незаконною. Водночас він зазначив, що їх замороження є важливим важелем впливу.

«Це частина переговорів наприкінці війни», - підкреслив він.

Нагадаємо, Верховна Рада 5 грудня 2024 року ратифікувала Угоду між Україною та Європейським Союзом про впровадження Механізму кредитного співробітництва (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM). Він дасть можливість Україні обслуговувати та погашати позики, отримані відповідно до рішення, схваленого на саміті країн «Групи семи» в Італії лідерами країн G7, щодо надання Україні фінансової підтримки за рахунок доходів, отриманих від заморожених активів Росії, у розмірі до 50 млрд доларів США. Тобто, Механізм ULCM дозволяє використати доходи від заморожених суверенних активів РФ для покриття основної суми позики залучених від партнерів в межах ініціативи G7 ERA, а також відсотків та будь-яких інших витрат, пов'язаних з позикою.

Однак ця ж угода визначає, що ЄС не несе відповідальність за невиплату безповоротної фінансової допомоги Україні у разі відсутності ресурсів.

Автор: Наталя Мамченко

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росія ЄС Україна

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