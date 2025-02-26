«Відрядження назавжди» — хто з суддів був відряджений безстроково в інші суди, хоча територіальна підсудність справ їх судів змінена не була

ВККС хоче приділити увагу суддям, які були відряджені з судів, територіальна підсудність справ яких змінена не була взагалі або змінювалася лише тимчасово.

Джерело фото: Судова влада

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Вища кваліфікаційна комісія суддів планує розібратися з питанням безстрокових відряджень суддів у 2022-2023 роках, які за відсутності повноважних складів ВРП та ВККС здійснював тодішній голова Верховного Суду Всеволод Князєв.

Як розповідала «Судово-юридична газета», ВККС з’ясувала, що у 2022-2023 роках колишній голова Верховного Суду своїми наказами безстроково відрядив в інші суди того ж рівня та спеціалізації 350 суддів. Більшість безстроково відряджених суддів є суддями з судів, які опинилися в окупації або в зоні активних бойових дій, тобто територіальна підсудність вказаних судів була змінена.

Вища рада правосуддя, ВККС та Рада суддів України неодноразово звертали увагу, що процедура відрядження суддів в цілому була «непрозорою», «нелогічною» та «непослідовною».

Зокрема, відрядження нерідко здійснювалися не в ті суди, на які змінювалася територіальна підсудність справ судів, в яких судді здійснювали правосуддя до початку повномасштабного вторгнення, а в суди фактично по всій країні без урахування поточного навантаження на суддів цих судів.

Проблема з безстроковими відрядженнями також полягає у тому, що вказані судді фактично назавжди стали суддями тих судів, до яких вони були відряджені, хоча згідно до Закону «Про судоустрій і статус суддів» безстрокове переведення судді може відбуватися лише за результатами конкурсу на зайняття вакантної посади судді.

Ситуація з безстроковими відрядженнями суддів також негативно вплинула і на настрої в суддівських колективах, оскільки в одних випадках заяви суддів на відрядження задовольнялися відносно швидко, тоді як в інших випадках навіть кільки заяв, поданих з метою відрядження в той чи інший суд, залишалися без задоволення.

Також ВККС звернула увагу на групу з 26 суддів, які були безстроково відряджені в інші суди, хоча територіальна підсудність їх «рідних» судів або не змінювалася взагалі або була відновлена у відносно короткий строк.

Серед вказаних 26 суддів одразу 8 суддів є суддями з судів, розташованих у місті Миколаїв та у Миколаївській області – рідному регіоні колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, який до 2017 року був головою Миколаївського окружного адміністративного суду.

Також ще одна велика група – 11 суддів, представлена містом Харків та Харківською областю.

18 лютого 2025 року Вища рада правосуддя затвердила нову редакцію «Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), яка дозволить ВККС припиняти безстрокові відрядження суддів навіть без їх згоди.

«Судово-юридична газета» наводить перелік усіх 26 суддів, які у 2022-2023 роках були безстроково відряджені в інші суди, хоча територіальна підсудність їх «рідних» судів або взагалі не змінювалася, або була змінена лише тимчасово.

Список суддів

1. Афанасьєв Вадим Олексійович – суддя Первомайського міськрайонного суду Харківської області.

Рішенням голови ВС 5 грудня 2022 року відряджений до складу Московського районного суду міста Харкова.

2. Беспальок Оксана Андріївна – суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області.

Рішенням голови ВС 23 грудня 2022 року відряджена до складу Сихівського районного суду міста Львова.

3. Бобко Тетяна Валеріївна – суддя Харківського районного суду Харківської області.

Рішенням голови ВС 15 вересня 2022 року відряджена до складу Київського районного суду міста Харкова.

Територіальна підсудність справ Харківського райсуду Харківської області була змінена 8 березня 2022 року, але 17 листопада 2022 року підсудність справ суду була відновлена.

4. Власова Юлія Юріївна – суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова.

Рішенням голови ВС 15 вересня 2022 року відряджена до складу Київського районного суду міста Харкова.

Територіальна підсудність справ Червонозаводського райсуду Харкова була змінена 10 березня 2022 року, однак 17 листопада 2022 року підсудність справ суду була відновлена.

5. Горбунова Яніна Михайлівна – суддя Московського районного суду міста Харкова.

Рішенням голови ВС 4 травня 2022 року відряджена до складу Октябрського районного суду міста Полтави.

Територіальна підсудність справ Московського райсуду Харкова була змінена 8 березня 2022 року, але 17 листопада 2022 року підсудність справ суду була відновлена.

6. Гребенюк Тетяна Дмитрівна – суддя Господарського суду Харківської області.

Рішенням голови ВС 20 жовтня 2022 року відряджена до складу Господарського суду Київської області.

7. Гречана Світлана Іванівна – суддя Центрального районного суду міста Миколаєва.

Рішенням голови ВС 26 квітня 2022 року відряджена до складу Печерського районного суду міста Києва.

8. Демінська Олеся Іванівна – суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області.

Рішенням голови ВС 12 грудня 2022 року відряджена до складу Центрального районного суду міста Миколаєва.

9. Демченко Світлана Валеріївна – суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова.

Рішенням голови ВС 15 вересня 2022 року відряджена до складу Київського районного суду міста Харкова.

Територіальна підсудність справ Червонозаводського райсуду Харкова була змінена 10 березня 2022 року, однак 17 листопада 2022 року підсудність справ суду була відновлена.

10. Дьоміна Олена Петрівна – суддя Чугуївського міського суду Харківської області.

Рішенням голови ВС 10 червня 2022 року відряджена до складу Вишгородського районного суду Київської області.

Територіальна підсудність справ Чугуївського міського суду Харківської області була змінена 8 березня 2022 року, але 17 листопада 2022 року підсудність справ суду була відновлена.

11. Єрмак Наталія Валентинівна – суддя Московського районного суду міста Харкова.

Рішенням голови ВС 4 травня 2022 року відряджена до складу Яремчанського міського суду Івано-Франківської області.

Територіальна підсудність справ Московського райсуду Харкова була змінена 8 березня 2022 року, але 17 листопада 2022 року підсудність справ суду була відновлена.

12. Коваль Андрій Миколайович – суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області.

Рішенням голови ВС 10 січня 2023 року відряджений до складу Іллінецького районного суду Вінницької області.

13. Лагода Катерина Олександрівна – суддя Центрального районного суду міста Миколаєва.

Рішенням голови ВС 8 серпня 2022 року відряджена до складу Приморського районного суду міста Одеси.

14. Лебедєва Ганна Володимирівна – суддя Миколаївського окружного адміністративного суду.

Рішенням голови ВС 22 серпня 2022 року відряджена до складу Одеського окружного адміністративного суду.

15. Лизенко Андрій Вікторович – суддя Козельщинського районного суду Полтавської області.

Рішенням голови ВС 10 січня 2023 року суддя відряджений до складу Октябрського районного суду міста Полтави.

16. Лященко Володимир Леонідович – суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області.

Рішенням голови ВС 12 грудня 2022 року суддя відряджений до складу Центрального районного суду міста Миколаєва.

Територіальна підсудність справ Березнегуватського райсуду Миколаївської області була змінена 15 вересня 2022 року, але 30 березня 2023 року підсудність справ суду була відновлена.

17. Марич Євген Васильович – суддя Миколаївського окружного адміністративного суду.

Рішенням голови ВС 22 серпня 2022 року суддя відряджений до складу Київського окружного адміністративного суду.

18. Перепелиця Альбіна Миколаївна – суддя Хмельницького окружного адміністративного суду.

Рішенням голови ВС 1 вересня 2022 року суддя була відряджена до складу Київського окружного адміністративного суду.

19. Сіренко Наталія Станіславівна – суддя Радомишльського районного суду Житомирської області.

Рішенням голови ВС 20 жовтня 2022 року суддя відряджена до складу Броварського міськрайонного суду Київської області.

20. Смірнов Олександр Геннадійович – суддя Господарського суду Запорізької області.

Рішенням голови ВС 29 липня 2022 року відряджений до складу Господарського суду Київської області.

21. Теслікова Ірина Іванівна – суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова.

Рішенням голови ВС 17 жовтня 2022 року суддя відряджена до складу Дзержинського районного суду міста Харкова.

Територіальна підсудність справ Червонозаводського райсуду Харкова була змінена 10 березня 2022 року, однак 17 листопада 2022 року підсудність справ суду була відновлена.

22. Тішко Дмитро Анатолійович – суддя Центрального районного суду міста Миколаєва.

Рішенням голови ВС 16 листопада 2022 року суддя був відряджений до складу Київського районного суду міста Одеси.

23. Фанда Оксана Анатоліївна – суддя Комінтернівського районного суду міста Харкова.

Рішенням голови ВС 27 квітня 2022 року суддя відряджена до складу Вінницького районного суду Вінницької області.

Територіальна підсудність справ Комінтернівського райсуду Харкова була змінена 10 березня 2022 року, однак 17 листопада 2022 року підсудність справ суду була відновлена.

24. Фортуна Тетяна Юріївна – суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області.

Рішенням голови ВС 28 грудня 2022 року суддя відряджена до складу Центрального районного суду міста Миколаєва.

25. Черняєва Тетяна Михайлівна – суддя Карлівського районного суду Полтавської області.

Рішенням голови ВС 10 січня 2023 року суддя відряджена до складу Октябрського районного суду міста Полтави.

26. Яковлева Вікторія Сергіївна – суддя Харківського апеляційного суду.

Рішенням голови ВС 12 серпня 2022 року суддя відряджена до складу Київського апеляційного суду.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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