Практика судів
  1. В Україні

У НАЗК пояснили, як в декларації правильно заповнити розділи про членів сім’ї, нерухомість та грошові активи

16:17, 25 лютого 2025
У НАЗК також роз’яснили, які грошові активи підлягають декларуванню.
У НАЗК пояснили, як в декларації правильно заповнити розділи про членів сім’ї, нерухомість та грошові активи
Фото: ukrinform.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне агентство з питань запобігання корупції відповіло на найпопулярніші питання щодо декларування, серед яких:

- як правильно заповнити розділи про членів сім’ї, нерухомість чи грошові активи

- які суми підлягають декларуванню, а які – ні.

Хто належить до членів сім’ї суб’єкта декларування?

Членами сім’ї декларанта є:

- чоловік/дружина, діти до 18 років — незалежно від спільного проживання;

- особи, які спільно проживали принаймні 30 днів до кінця звітного періоду, або сумарно понад 183 дні протягом попереднього року, та одночасно були пов’язані спільним побутом і взаємними правами/обов’язками (навіть без шлюбу).

Інші особи членами сім’ї не вважаються.

Як правильно відобразити користування майном, якщо об’єкт належить третій особі?

В декларації необхідно вказати не лише користувачів майна, а і повний перелік його власників.

Наприклад, якщо квартира знаходиться в оренді, в пункті «Тип права» потрібно обрати «Оренда» та зазначити, хто саме орендує майно, а також вказати усіх власників цього майна, обираючи між позначками «Власність», «Спільна часткова власність» та «Спільна сумісна власність».

Якщо одна із часток квартири належить декларанту або члену його сім’ї належить – необхідно також вказати власників усіх інших часток. Додати кожну особу в один об’єкт можна за допомогою кнопки «Додати». Після того, як усі наявні права користування стосовно усіх пов’язаних осіб будуть додані, варто натиснути кнопку «Зберегти об’єкт». Детальні інструкції для заповнення розділу “Об’єкти нерухомості” у Базі знань НАЗК за посиланням.

Інформацію про об’єкти нерухомості та право власності на них можна перевірити в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Як та за яких умов декларувати грошові активи?

У розділі “Грошові активи” необхідно задекларувати інформацію про наявні станом на останній день звітного періоду у декларанта або членів його сім’ї грошові активи, зокрема готівку, кошти, розміщені на банківських рахунках або які зберігаються у банку, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у банківських металах.

Відомості про грошові активи в іноземній валюті зазначаються у відповідній валюті та не перераховуються в гривню.

У НАЗК зазначили, що не потрібно декларувати грошові активи, сукупна вартість яких станом на кінець звітного періоду не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Враховуйте сукупну вартість грошових активів окремо декларанта та окремо кожного члена сім’ї. Наприклад, якщо заощадження суб’єкта декларування станом на кінець звітного періоду становлять 500 тис. грн, а у кожного члена сім’ї є по 20 тис. грн, в цьому розділі варто декларувати лише грошові активи суб’єкта декларування - 500 тис. грн.

Розділи 11 «Доходи, у тому числі подарунки», 12 «Грошові активи» та 12.1 «Банківські та інші фінансові установи» мають різні об’єкти декларування.

Наприклад, якщо ви щомісяця отримуєте зарплату на банківську картку, інформацію про ці доходи варто задекларувати у розділі 11, інформацію про ваш банк – у розділі 12.1, а інформацію у розділі “Грошові активи” варто вказувати виключно у разі, якщо станом на останній день звітного періоду загальна сума всіх ваших активів (накопичення з зарплати, пенсії, аліментів тощо) перевищує 50 прожиткових мінімумів.

Також у НАЗК пояснили, як скористатися функцією часткового автозаповнення чернетки декларації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.  

декларація НАЗК реєстр декларацій декларування електронна декларація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада не знайшла голосів, щоб викликати членів Кабміну для пояснення деталей угоди про корисні копалини

Пропозицію викликати керівництво Кабміну до Верховної Ради для офіційного пояснення деталей угоди про корисні копалини депутати не підтримали.

Верховна Рада прийняла закон щодо створення в Україні двох нових спеціалізованих адміністративних судів

Верховна Рада ухвалила в цілому закон щодо утворення в Україні Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду – зарплата суддів має бути не менше 131 тисячі грн.

Адвокати повідомляють, що у Дії невірно відображається час судового засідання

Додаток Дія невірно відображає час призначених судових засідань.

До КПК внесуть зміни щодо відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження

КПК доповнять новим розділом про особливості досудового розслідування та судового провадження, здійснення яких унеможливлено внаслідок збройної агресії чи тимчасової окупації окремих територій України.

«Відрядження назавжди» — хто з суддів був відряджений безстроково в інші суди, хоча територіальна підсудність справ їх судів змінена не була

ВККС хоче приділити увагу суддям, які були відряджені з судів, територіальна підсудність справ яких змінена не була взагалі або змінювалася лише тимчасово.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Сторчак
    Володимир Сторчак
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Андрій Ключник
    Андрій Ключник
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Криворотенко
    Віктор Криворотенко
    заступник голови Сумського апеляційного суду
  • Олександр Пузанов
    Олександр Пузанов
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Данькова
    Світлана Данькова
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області