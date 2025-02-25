У НАЗК пояснили, як скористатися функцією часткового автозаповнення чернетки декларації
12:36, 25 лютого 2025
Функція автозаповнення дозволяє перенести необхідну інформацію в чернетку декларації всього за три кроки.
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Національне агентство з питань запобігання корупції пояснило, як скористатися функцією часткового автозаповнення чернетки декларації.
У відомстві зазначили, що наразі в Реєстрі декларацій подано понад 100 тисяч декларацій за 2024 рік з очікуваних близько 700 тисяч.
Функція автозаповнення дозволяє перенести необхідну інформацію в чернетку декларації всього за три кроки:
Формуємо довідку «Дані для декларації» за 2024 рік – система збирає дані про декларанта та членів сім’ї, погодження від яких попередньо отримано через мобільний застосунок «Дія»;
Обираємо обʼєкти для декларування та перевіряємо достовірність даних про них – можна автоматично перенести як усі запропоновані об’єкти, так і дані для всього окремого розділу декларації або обрати лише деякі об’єкти;
Переносимо обрані об’єкти в чернетку декларації, вносимо відповідні доповнення і коригування та подаємо декларацію до Реєстру.