В НАПК объяснили, как воспользоваться функцией частичного автозаполнения черновика декларации
12:36, 25 февраля 2025
Функция автозаполнения позволяет перенести необходимую информацию в черновик декларации всего за три шага.
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Национальное агентство по предотвращению коррупции объяснило, как воспользоваться функцией частичного автозаполнения черновика декларации.
В ведомстве отметили, что в настоящее время в Реестре деклараций подано более 100 тысяч деклараций за 2024 год из ожидаемых около 700 тысяч.
Функция автозаполнения позволяет перенести необходимую информацию в черновик декларации всего за три шага:
Формируем справку «Данные для декларации» за 2024 год – система собирает данные о декларанте и членах семьи, согласование которых предварительно получено через мобильное приложение «Дія»;
Выбираем объекты для декларирования и проверяем достоверность данных о них – можно автоматически перенести как все предложенные объекты, так и данные для всего раздела декларации или выбрать лишь некоторые объекты;
Переносим выбранные объекты в черновик декларации, вносим соответствующие дополнения и корректировки и подаем декларацию в Реестр.