Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Верховна Рада підтримала зміни до закону про страхування цивільно-правової відповідальності власників авто щодо компенсації витрат учасників бойових дій

11:46, 25 лютого 2025
Також законопроект передбачає, що учасників бойових дій тимчасово звільнять від обов’язку мати договір обов’язкового страхування авто.
Верховна Рада підтримала зміни до закону про страхування цивільно-правової відповідальності власників авто щодо компенсації витрат учасників бойових дій
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни отримають право на компенсацію їхніх витрат на оплату страхових премій за внутрішніми договорами страхування протягом дії воєнного стану та року після його закінчення.

Так, Верховна Рада прийняла за основу доопрацьований законопроект 12295-д про внесення змін до Закону «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» щодо компенсації витрат певних категорій осіб.

Як зазначив голова Комітету Данило Гетманцев, доопрацьованим законопроектом пропонується встановити з 1 січня 2025 року протягом дії воєнного стану та одного року після його закінчення права учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни на компенсацію їхніх витрат на страхові премії на оплату страхових премій за внутрішніми договорами страхування з Державного бюджету України у порядку, встановленому Кабміном.

Також пропонується встановити на постійній основі зменшення на 50% для страхувальника – особи з інвалідністю внаслідок війни розміру страхової премії за внутрішнім договором страхування щодо транспортного засобу, який має робочий об’єм двигуна до 2500 сантиметрів кубічних або потужність електродвигуна до 100 кіловат включно та належить йому на праві власності, за умови керування таким транспортним засобом виключно страхувальником або особою, яка також належить до інших категорій, які мають право на знижку, та використання транспортного засобу без мети надання платних послуг з перевезення пасажирів та/або вантажу та інше.

Доопрацьований проект закону розроблений, щоб зберегти та посилити соціальний захист учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни через:

  • компенсацію витрат на сплату страхових премій за укладення внутрішніх договорів обов’язкового страхування;
  • тимчасове звільнення цих осіб від обов’язку мати договір обов’язкового страхування до 30 червня 2025 року.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Верховна Рада України страхування УБД автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада прийняла закон щодо створення в Україні двох нових спеціалізованих адміністративних судів

Верховна Рада ухвалила в цілому закон щодо утворення в Україні Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду – зарплата суддів має бути не менше 131 тисячі грн.

Адвокати повідомляють, що у Дії невірно відображається час судового засідання

Додаток Дія невірно відображає час призначених судових засідань.

До КПК внесуть зміни щодо відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження

КПК доповнять новим розділом про особливості досудового розслідування та судового провадження, здійснення яких унеможливлено внаслідок збройної агресії чи тимчасової окупації окремих територій України.

«Відрядження назавжди» — хто з суддів був відряджений безстроково в інші суди, хоча територіальна підсудність справ їх судів змінена не була

ВККС хоче приділити увагу суддям, які були відряджені з судів, територіальна підсудність справ яких змінена не була взагалі або змінювалася лише тимчасово.

Суд, який потрібен лише міжнародним партнерам – навіщо в Україні збираються створити СОАС та СААС

Уряд так і не зміг пояснити, навіщо саме українцям потрібен новий вищий адміністративний суд, і звідки брати кошти на винагороду новим суддям, яка має складати не менше 131 тисячі грн.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Сторчак
    Володимир Сторчак
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Андрій Ключник
    Андрій Ключник
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Криворотенко
    Віктор Криворотенко
    заступник голови Сумського апеляційного суду
  • Олександр Пузанов
    Олександр Пузанов
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Данькова
    Світлана Данькова
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області