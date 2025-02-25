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На Івано-Франківщині жінка самостійно лікувала доньку від коронавірусу, внаслідок чого дитина померла

20:22, 25 лютого 2025
Суд визнав матір винною у смерті 16-місячної дитини від Covid-19.
На Івано-Франківщині жінка самостійно лікувала доньку від коронавірусу, внаслідок чого дитина померла
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На Прикарпатті жінка вирішила самостійно лікувати 16-місячну доньку від коронавірусу, внаслідок чого дитина померла. Вирок у справі №349/2211/24 виніс Рогатинський районний суд Івано-Франківської області.

Як вказується у матеріалах справи, трагедія сталася у березні 2024 року.

Зазначається, що 39-річна жінка має на утриманні чотирьох неповнолітніх дітей, не була раніше судимою, не притягалася до кримінальної відповідальності та не вживає спиртні напої.

Так, на початку весни мати відпустила дитину з неповнолітньою донькою гостювати до родичів. Однак у дорозі дівчинка застудилась. Згодом стан її здоров’я суттєво погіршився. У дитини підвищилася температура, з’явилися кашель, блювота та діарея.

Незважаючи на стан дитини і рекомендації медичних працівників щодо госпіталізації, жінка відмовилася, бо «не могла передбачити наслідків», та самостійно лікувала доньку вдома.

Дівчинка від народження мала захворювання (білково-енергетичну недостатність та анемію), тому потребувала стаціонарного лікування.

Вже 12 березня дитина померла від коронавірусу. Перебіг Covid-19 ускладнила загальна інтоксикація організму.

На суді жінка щиро розкаялася, визнала свою провину. Також просила суворо її не карати, оскільки після смерті дитини вона змінила поведінку, має на утриманні чотирьох неповнолітніх дітей.

Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченій, суд визнав: щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального, визнання вини.

Дії обвинуваченої кваліфікували за статтею 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання батьківських обов’язків).

Суд призначив жінці покарання у виді позбавлення волі на строк 2 роки.

Однак на підставі ст. 75 КК України обвинувачену звільнили від відбування покарання у виді позбавлення волі на строк 2 роки з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік. На вирок можна подати апеляційну скаргу.

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