Юлія Свириденко окреслила чотири пріоритети інтеграції України до ринку ЄС на цей рік

Щодо поглиблення інтеграції до ринку ЄС у 2025 році Україна має чотири пріоритетні завдання.

Джерело фото: Міністерство економіки України

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Україна має чотири пріоритетні завдання щодо поглиблення інтеграції до ринку ЄС у 2025 році у межах поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі, повідомила перша віцепремʼєр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко під час спільного засідання Уряду та Європейської комісії.

«Перше – це завершити консультації щодо лібералізації торгівлі відповідно до статті 29 Угоди про асоціацію.

Друге – це включення України до політики ЄС Roam like at home.

Третє – це проведення переговорів щодо угоди між Україною та ЄС про оцінки відповідності й прийняття промислової продукції.

Четверте – це включення України до єдиної зони платежів у євро.

«Це наш мінімальний план дій, на якому ми сфокусовані в цьому році», - зазначила Свириденко, яку цитує Укрінформ.

За словами посадовиці, модифікований план пріоритетних дій має стати значним інструментом для сприяння інтеграції України до єдиного ринку ЄС на етапі передвступу, що призведе до додаткового доступу на ринок ЄС і додаткових переваг для компаній та громадян України.

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