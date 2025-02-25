Юлия Свириденко очертила четыре приоритета интеграции Украины в рынок ЕС на этот год

Относительно углубления интеграции в рынок ЕС в 2025 году Украина имеет четыре приоритетные задачи.

Источник фото: Министерство экономики Украины

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Украина имеет четыре приоритетные задачи по углублению интеграции в рынок ЕС в 2025 году в рамках углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, сообщила первая вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко во время совместного заседания Правительства и Европейской комиссии.

Первое – это завершить консультации по либерализации торговли в соответствии со статьей 29 Соглашения об ассоциации.

Второе – это включение Украины в политику ЕС Roam like at home.

Третье – это проведение переговоров по соглашению между Украиной и ЕС об оценках соответствия и принятия промышленной продукции.

Четвертое – это включение Украины в единую зону платежей в евро.

«Это наш минимальный план действий, на котором мы сфокусированы в этом году», – отметила Свириденко, которую цитирует Укринформ.

По словам должностного лица, модифицированный план приоритетных действий должен стать значительным инструментом для содействия интеграции Украины в единый рынок ЕС на этапе предвступления, что приведет к дополнительному доступу на рынок ЕС и дополнительным преимуществам для компаний и граждан Украины.

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