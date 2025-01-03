На Прикарпатті 16-місячна дитина померла після «домашнього лікування» — горе-матір судитимуть

Жінка не звернулась до медиків, а зайнялась лікуванням у домашніх умовах, у результаті чого через декілька днів донька померла.

На Прикарпатті судитимуть жінку, через недбалість якої померла її малолітня донька. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 39-річної мешканки Рогатинської тергромади за фактом злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України).

Встановлено, що жінка неналежно доглядала за своєю малолітньою донькою, яка від народження мала захворювання та потребувала постійного стаціонарного лікування.

Так, у березні 2024 року матір відпустила 16-місячну дитину із неповнолітньою донькою у гості до родичів у Івано-Франківськ. У дорозі дитина застудилась, а вже наступного дня стан її здоров’я суттєво погіршився. Проте матір не надала їй належну допомогу та не звернулась до медичних працівників, а зайнялась лікуванням у домашніх умовах, у результаті чого через декілька днів донька померла.

Згідно з висновком експерта, смерть дитини настала від коронавірусної хвороби, яка ускладнилася загальною інтоксикацією організму.

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