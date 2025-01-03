Практика судов
  1. В Украине

На Прикарпатье 16-месячный ребенок умер после «домашнего лечения» — горе-матерь будут судить

22:36, 3 января 2025
Женщина не обратилась к медикам, а занялась лечением в домашних условиях, в результате чего через несколько дней дочь умерла.
На Прикарпатье 16-месячный ребенок умер после «домашнего лечения» — горе-матерь будут судить
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Прикарпатье будут судить женщину, из-за халатности которой умерла ее малолетняя дочь. Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении 39-летней жительницы Рогатинской теробщины по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины).

Установлено, что женщина ненадлежаще ухаживала за своей малолетней дочерью, которая с рождения имела заболевание и нуждалась в постоянном стационарном лечении.

Так, в марте 2024 года мать отпустила 16-месячного ребенка с несовершеннолетней дочерью в гости родственникам в Ивано-Франковск. В дороге ребенок простудился, а уже на следующий день состояние его здоровья существенно ухудшилось. Однако мать не оказала ей должной помощи и не обратилась к медицинским работникам, а занялась лечением в домашних условиях, в результате чего через несколько дней дочь умерла.

Согласно заключению эксперта, смерть ребенка наступила от коронавирусной болезни, осложнившейся общей интоксикацией организма.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

дети Ивано-Франковск обвинительный акт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин ограничил спецпенсии госслужащим, прокурорам, дипломатам и депутатам

Для тех должностных лиц, у кого пенсия больше 23610 грн, будут применены ограничительные коэффициенты.

Департамент исполнительной службы Минюста возглавил Юрий Вишневский

Исполняющим обязанности начальника департамента исполнительной службы Минюста был назначен Юрий Вишневский.

Водитель, осуществивший стоянку автомобиля, не может нести ответственность за нарушение правил остановки – Верховный Суд

Местный суд допустил ошибку, признав водителя автомобиля ГАЗ виновным в нарушении правил остановки, ведь последний совершил стоянку своего автомобиля с соблюдением требований пунктов 15.1, 15.2 ПДД, а столкновение произошло исключительно в результате нарушения ПДД водителем автомобиля BMW.

Участники боевых действий и люди с инвалидностью в результате войны получат 1500 грн раз в квартал для занятий в спортивных клубах

Кабмин решил платить 1500 грн раз в квартал участникам боевых действий и людям с инвалидностью в результате войны на занятия спортом.

Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг можно будет получить, если средний доход не больше 4240 грн – Кабмин внес изменения

Для получения льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг КМУ ввел новое условие – они предоставляются при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев не превышает 4240 грн.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео