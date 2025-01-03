На Прикарпатье 16-месячный ребенок умер после «домашнего лечения» — горе-матерь будут судить

Женщина не обратилась к медикам, а занялась лечением в домашних условиях, в результате чего через несколько дней дочь умерла.

На Прикарпатье будут судить женщину, из-за халатности которой умерла ее малолетняя дочь. Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении 39-летней жительницы Рогатинской теробщины по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины).

Установлено, что женщина ненадлежаще ухаживала за своей малолетней дочерью, которая с рождения имела заболевание и нуждалась в постоянном стационарном лечении.

Так, в марте 2024 года мать отпустила 16-месячного ребенка с несовершеннолетней дочерью в гости родственникам в Ивано-Франковск. В дороге ребенок простудился, а уже на следующий день состояние его здоровья существенно ухудшилось. Однако мать не оказала ей должной помощи и не обратилась к медицинским работникам, а занялась лечением в домашних условиях, в результате чего через несколько дней дочь умерла.

Согласно заключению эксперта, смерть ребенка наступила от коронавирусной болезни, осложнившейся общей интоксикацией организма.