В Полтавской области водитель за 10 тысяч гривен хотел «откупиться» за пьяную езду

Мужчина хотел избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

На Полтавщине водитель пытался подкупить полицейских во избежание ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает полиция региона.

Отмечается, что в селе Засулье правоохранители обнаружили 36-летнего водителя с явными признаками алкогольного опьянения. Мужчине предложили пройти осмотр на состояние алкогольного опьянения, однако он отказался. В то же время он предложил полицейским неправомерную выгоду в размере 10 тысяч гривен, чтобы «решить вопрос».

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 369 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, полицейские сектора реагирования патрульной полиции Лубенского райотдела полиции составили на водителя административные материалы по части 1 статьи 122-2, части 2 статьи 122 и части 1 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.