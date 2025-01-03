Практика судов
  1. В Украине

В Полтавской области водитель за 10 тысяч гривен хотел «откупиться» за пьяную езду

22:18, 3 января 2025
Мужчина хотел избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
В Полтавской области водитель за 10 тысяч гривен хотел «откупиться» за пьяную езду
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Полтавщине водитель пытался подкупить полицейских во избежание ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает полиция региона.

Отмечается, что в селе Засулье правоохранители обнаружили 36-летнего водителя с явными признаками алкогольного опьянения. Мужчине предложили пройти осмотр на состояние алкогольного опьянения, однако он отказался. В то же время он предложил полицейским неправомерную выгоду в размере 10 тысяч гривен, чтобы «решить вопрос».

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 369 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, полицейские сектора реагирования патрульной полиции Лубенского райотдела полиции составили на водителя административные материалы по части 1 статьи 122-2, части 2 статьи 122 и части 1 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Национальная полиция полиция водительские права Полтава тест на алкоголь административное правонарушение авто автомобиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин ограничил спецпенсии госслужащим, прокурорам, дипломатам и депутатам

Для тех должностных лиц, у кого пенсия больше 23610 грн, будут применены ограничительные коэффициенты.

Департамент исполнительной службы Минюста возглавил Юрий Вишневский

Исполняющим обязанности начальника департамента исполнительной службы Минюста был назначен Юрий Вишневский.

Водитель, осуществивший стоянку автомобиля, не может нести ответственность за нарушение правил остановки – Верховный Суд

Местный суд допустил ошибку, признав водителя автомобиля ГАЗ виновным в нарушении правил остановки, ведь последний совершил стоянку своего автомобиля с соблюдением требований пунктов 15.1, 15.2 ПДД, а столкновение произошло исключительно в результате нарушения ПДД водителем автомобиля BMW.

Участники боевых действий и люди с инвалидностью в результате войны получат 1500 грн раз в квартал для занятий в спортивных клубах

Кабмин решил платить 1500 грн раз в квартал участникам боевых действий и людям с инвалидностью в результате войны на занятия спортом.

Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг можно будет получить, если средний доход не больше 4240 грн – Кабмин внес изменения

Для получения льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг КМУ ввел новое условие – они предоставляются при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев не превышает 4240 грн.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео