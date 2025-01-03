На Полтавщині водій за 10 тисяч гривень хотів «відкупитися» за п’яну їзду

Чоловік хотів уникнути відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

На Полтавщині водій намагався підкупити поліцейських, аби уникнути відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє поліція регіону.

Зазначається, що в селі Засулля правоохоронці виявили 36-річного водія з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Керманичу запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння, однак він відмовився. Водночас чоловік запропонував поліцейським неправомірну вигоду в розмірі 10 тисяч гривень, аби «вирішити питання».

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України.

Окрім цього, поліцейські сектору реагування патрульної поліції Лубенського райвідділу поліції склали на водія адміністративні матеріали за частиною 1 статті 122-2, частиною 2 статті 122 та частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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