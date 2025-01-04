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На Київщині у Боярці вбили собаку на дитячому майданчику – поліція розшукує свідків

07:18, 4 січня 2025
Інцидент трапився 28 грудня.
На Київщині у Боярці вбили собаку на дитячому майданчику – поліція розшукує свідків
Ілюстративне зображення: Pet Resort​
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На Київщині поліція встановлює обставини жорстокого поводження з твариною у Боярці. Правоохоронці виявили інформацію щодо інциденту в інтернеті, однак ніяких повідомлень не надходило. 

Як пише hromadske, на дитячому майданчику вбили безпритульного собаку. Про це повідомили місцевій в групі у Facebook.

З допису випливає, що світло-рудого песика, на ім'я Бен, вбили ще ввечері 28 грудня. 

«Він був місцевим улюбленцем. Судячи з усього, це було сплановане вбивство. Його привʼязали до дитячої каруселі (залишилась навіть скривавлена мотузка), задушили й зламали лапи», — стверджує користувачка.

Тоді на дитячому майданчику нікого не було. За її словами, діти, які були на стадіоні, почули крики й побігли на майданчик, але крім тварини, там уже нікого не було. Того самого дня песика поховав місцевий.

Правоохоронці Фастівського управління поліції закликають свідків або тих, хто щось знає, звертатися за номером (093) 303 49 86 чи на спецлінію 102, або до відділення.

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поліція Київська область тварини

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